Malgré sa semaine la plus noire, Madrid reste le favori en Ligue et le Barça pour entrer en Ligue des champions

10/04/2021 à 14h40 CEST

Betfair

Le Real Madrid et Barcelone ont vécu l’une des semaines les plus sombres de leur histoire respective. Perdre en Europe et dans la compétition locale la même semaine est étrange pour les deux grands du football mondial. Si le Real Madrid a perdu contre le Sheriff et l’Espanyol, son homologue l’a fait contre Benfica et l’Atlético de Madrid.

350 jours sans perdre les deux en championnat

En se concentrant sur la compétition locale, 350 jours s’étaient écoulés depuis que Madrid et le Barça ne sont pas tombés sur le même match de championnat. C’est arrivé le 17 octobre 2020 lorsque les Blancs ont perdu contre Cadix (0-1) et les Catalans contre Getafe (1-0) et ce jour-là, le huitième, les hommes d’Ancelotti ont succombé à l’Espanyol (2-1) et à ceux de Koeman , contre l’Atlético (2-0).

Cela a fait perdre aux Madridistas leur avantage en tête de la Ligue et partage désormais le leadership avec l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad tandis que les Catalans descendent à la neuvième place du classement, avec un match de moins..

Madrid est toujours le favori pour remporter la Ligue

Malgré le revers historique en Ligue des champions face au modeste Shérif au Bernabéu et la défaite inattendue face à un Espanyol récemment promu, les hommes d’Ancelotti conservent le favoritisme pour remporter la Ligue. Selon les prévisions de Betfair, le Real Madrid est toujours numéro un pour remporter le titre, qui se négocie à 1,83 (54,6%).

Leur défaite au stade RCDE a mis fin à leur séquence d’invincibilité à l’extérieur et l’a ramené à 18 matchs, mais ils ne voient pas que cette défaite est une grande menace pour leur titre.. En fait, il double en probabilités son poursuivant le plus immédiat, l’Atlético de Madrid, qui dispose d’un quota de 3,75 pour le titre, ce qui, traduit en probabilité, indique 26,7%.

Les hommes d’Ancelotti multiplient par quatre leurs options face au Barça

La Liga est pratiquement une chasse gardée du Real Madrid et de Barcelone, les éternels favoris pour le titre. En fait, entre les deux, ils ajoutent 60 titres aux 30 accumulés par le reste des équipes qui ont participé au cours des 90 éditions précédentes.. En ce 21e siècle, seules deux équipes se sont glissées dans le duopole remportant quatre des 20 titres restants en jeu et qui se répartissaient entre blancs (6) et azulgranas (10).

Malgré le fait que les Madridistas n’avaient pas perdu deux matchs de suite depuis janvier dernier, les parieurs continuent de croire que le titre s’envolera pour le Bernabéu cette saison avec ce que cela signifie pour l’ennemi juré du sport, un Barça qui est le troisième favori pour conquérir la Ligue mais avec une part très élevée de 7,00 (14,3%). Les Blancs sont presque quatre fois plus favoris que les Catalans pour succéder à l’Atlético de Madrid en tant que champion du tournoi de régularité.

Le Barça entrera en Ligue des champions avec ou sans Koeman

Les eaux descendent avec de plus en plus de révoltes à Barcelone, ​​et malgré l’approbation de Joan Laporta, président du culé, à propos de Ronald Koeman, la vérité est que les prévisions de Betfair continuent de voir très évident qu’il y aura un changement sur le Banc du Camp Nou. Xavi reste le mieux placé (cote de 3,00 et 33,3% de probabilité) devant Pirlo (cote de 4,00, 25%) et où Gallardo glisse (cote de 6,00, 16,7%) pour compléter le top-3.

Ils n’ont gagné qu’un match le mois dernier et cela les a ramenés au milieu de la table. Malgré la mauvaise image donnée, les turbulences que l’on devine au Can Barça, les écarts dans un vestiaire changé ou la mauvaise série de résultats, Le Barça reste le Barça et cela pèse lourd lorsqu’il s’agit de prédire quelle sera leur position finale en Ligue. C’est une chose qu’il ne soit pas favori pour le gagner et une autre qu’il ne revienne pas en arrière et termine dans les quatre premiers, ce qui lui donne le droit de jouer la Ligue des champions.

Ils n’ont pas manqué leur rendez-vous avec la compétition continentale maximale depuis la saison 2003/04 et selon les prévisions de Betfair ils ne seront pas absents lors de la prochaine édition 2022-2023.. Les chances de Barcelone de terminer dans les quatre premiers sont de 1,36, ou ce qui est la même chose, de 73,5% de probabilité implicite. Dans cette prévision, ils sont en dessous du Real Madrid (part de 1,03, 97,1%) et de l’Atlético de Madrid (part de 1,13, 88,5%), mais bien devant les cinquième et sixième favoris : la Real Sociedad (part de 2,3, 43,5%) et Villarreal (4,0, 25 % des parts).