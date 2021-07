Malgré sa vaccination, Michelle Rodríguez est infectée par le Covid-19

Rodriguez Il voulait que ses followers aient une conscience et leur a dit qu'”il y a deux semaines j’ai été vacciné et j’ai quand même réussi à être infecté, donc il faut juste continuer à prendre soin de nous et des autres. On ne se relâche pas un peu !”.

Ensemble, l’humoriste a remercié les démonstrations d’affection à l’annonce de sa possible contagion en participant à l’émission. “Dans les productions, les temps sont accommodés en faveur de tout le monde. Nous sortons pour travailler, nous sommes exposés et vulnérables, donc tant que nous avons la santé et l’empathie, nous continuerons d’avancer.

“En attendant, pour faire ce qui doit être fait, Dr. Varela Il m’a déjà en traitement et très câlin. J’apprends aussi de cela, valorisant et célébrant encore plus la vie, la santé et l’empathie », a expliqué le comédien.

Fidèle à sa coutume, Michèle Il a terminé sa déclaration par le commentaire suivant : « Positif Covid-19, mais positif Bichota, si vite et bien je m’en sort, il me reste un peu. Envoyez-moi des surprises, recommandez des films et amenez-moi des mariachi sur mon balcon. t’envoie des bisous, de loin, n’aie pas peur.”