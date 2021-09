Malgré ses meilleures tentatives, il est peu probable que le stock de NAKD se rétablisse

in

La frénésie du commerce de détail a insufflé une nouvelle vie à la société australienne de sous-vêtements Marques Nues Internationales (NASDAQ :NAKD). L’action NAKD était populaire parmi les commerçants d’actions meme, ce qui a fait grimper son prix plus tôt cette année.

Source : Shutterstock

Elle a profité de l’occasion et a généré un camion plein d’argent en vendant ses actions. Il dispose désormais des fonds nécessaires pour se concentrer sur sa stratégie de redressement, mais il est peu probable que les choses changent beaucoup.

L’action NAKD a grimpé jusqu’à 3,40 $ au plus fort du phénomène des actions mèmes. Malgré des ventes massives, le titre a augmenté de plus de 200 % depuis le début de l’année. Naked Brands a utilisé son nouveau solde de trésorerie pour éliminer sa dette, ce qui la place dans une excellente position pour acquérir d’autres entreprises de commerce électronique.

Elle a vendu ses activités physiques en avril et est maintenant devenue une entreprise de commerce électronique. Naked a également intensifié sa chasse aux cibles de fusion créatrices de valeur. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles son redressement pourrait ne jamais se concrétiser.

Une route difficile s’annonce pour NAKD Stock

Naked Brands prévoit de rivaliser avec le who’s-who de l’industrie de la lingerie en ligne après sa transition. Il sera confronté à des parvenus tels que Poivre, CUUP, Parade et Écume. Ces entreprises ont un engagement en ligne incroyable et des suivis sur les réseaux sociaux, qui sont impératifs pour survivre dans la sphère du commerce électronique.

De plus, NAKD devient une entreprise de commerce électronique pure-play à un moment inopportun. Le Covid-19 a été un catalyseur majeur de croissance dans le secteur du e-commerce. Les marques NAKD sont tardives dans la transition, ce qui signifie qu’il faudra beaucoup de temps pour consolider leur positionnement. Les coûts d’acquisition de clients seront élevés, ce qui signifie que la fidélisation des clients sera difficile.

Le plan opérationnel de Naked Brand consiste essentiellement à utiliser ses liquidités provenant des récentes dilutions d’actionnaires pour racheter d’autres sociétés. Sans acquisition, il ne semble pas avoir de plan viable pour devenir rentable et justifier sa valorisation actuelle.

Son leadership est aussi un peu un casse-tête. Sa hiérarchie au plus haut niveau est entièrement composée d’hommes, malgré l’accent mis par l’entreprise sur les vêtements intimes pour femmes. Le client new age se soucie de ces aspects d’une entreprise, ce qui est révélateur des récents changements dans l’industrie de la mode.

Les vents arrière provoqués par la pandémie s’estompent

Le problème flagrant auquel Naked Brands est maintenant confronté est que les augmentations des ventes en ligne basées sur les coronavirus s’estompent rapidement. 2020 a été une année incroyable pour le e-commerce, avec des revenus mondiaux atteignant 32%.

En revanche, les revenus du commerce électronique de cette année ne devraient augmenter que de 18,3 %. Par conséquent, l’entreprise est susceptible de connaître une forte baisse des ventes en ligne. De plus, le coût par acquisition devrait augmenter pour Naked Brands, ce qui aura un impact sur sa rentabilité.

De plus, son activité en ligne n’est pas si énorme au départ. Les revenus pro forma de sa cession de Bendon pour l’exercice 2021 s’élevaient à environ 17 millions de dollars. D’un autre côté, Victoria’s Secret (NYSE :VSCO) segment en ligne, L Brands, a généré un chiffre d’affaires énorme de 2,2 milliards de dollars.

De plus, le commerce en ligne de Naked Brands ne se développe pas. La croissance des ventes est négative depuis le troisième trimestre de 2017. Bien que la nouvelle pandémie de coronavirus ait fourni un vent favorable aux entreprises de commerce électronique, elle n’a pas fait grand-chose pour renverser la fortune de Naked Brand.

Le résultat sur NAKD Stock

L’action NAKD est devenue un succès auprès de la foule des commerçants de Reddit et a bien fait de renforcer son bilan. Elle est maintenant sans dette et est devenue une entreprise de commerce électronique pure et simple.

Malheureusement, sa stratégie de redressement comporte plusieurs lacunes, il est donc peu probable que les choses changent de manière significative pour l’entreprise. Les vents arrière induits par la pandémie s’estompent rapidement et auront un impact sur la croissance de ses activités en ligne. Par conséquent, l’action NAKD est un investissement peu attrayant avec des perspectives sombres.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.