Malgré ses risques, MARA Stock vaut la peine de tenter sa chance

Actions dans Marathon numérique (NASDAQ :MARA) sont à nouveau en mouvement. Un penny stock jusqu’à la moitié de 2020, MARA a affiché une croissance de plus de 400% au début de 2021 avant de perdre plus de la moitié de sa valeur à la mi-mai. En cours de route, la négociation des actions MARA a même été interrompue par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Et ai-je mentionné que l’activité principale de ce nom est l’exploitation minière Bitcoin (CCC :BTC-USD) ? Ce sont deux grèves pour de nombreux investisseurs. De plus, si vous en voulez un troisième, que diriez-vous du fait que Marathon Digital est la société mère du célèbre troll des brevets Uniloc ?

Cela dit, malgré des éléments qui peuvent inciter les investisseurs à se lever, vous ne pouvez pas ignorer le succès de Marathon. Après un tour de montagnes russes et un drame dans le monde de la cryptographie, l’action MARA est en hausse de 264% depuis le début de l’année (YTD). Alors, voici un aperçu du bon et du mauvais avec ce choix.

Stock MARA et résultats du T2

Tout d’abord, si nous voulons vraiment évaluer l’action MARA, nous devrions examiner son dernier rapport sur les bénéfices. À la mi-août, Marathon Digital a annoncé ses résultats du deuxième trimestre. Les résultats étaient relativement solides.

D’une part, le bénéfice ajusté par action (BPA) s’est élevé à 21 cents. Pendant ce temps, les revenus de 29,3 millions de dollars ont été inférieurs aux attentes. Cependant, malgré cet échec, le chiffre d’affaires trimestriel de la société était toujours en augmentation de 220% par rapport à ce qu’il avait annoncé au premier trimestre. De plus, les revenus ont augmenté de 10,147 % par rapport à la période de l’année précédente.

Enfin, en juin, les liquidités et les avoirs en Bitcoin de cette société s’élevaient à 366,5 millions de dollars. Le 28 juin, l’action MARA a également été ajoutée au Indice Russell 2000.

Augmenter le nombre de plates-formes et attirer l’attention

L’autre chose à laquelle il faut faire très attention en ce qui concerne les actions MARA est le Bitcoin.

Bien que les prix du Bitcoin aient plongé plus tôt dans l’été, ils s’améliorent depuis la mi-juillet. Dans le même temps, le gouvernement chinois a réprimé l’exploitation minière de Bitcoin. Désormais, Marathon Digital profite pleinement de ces circonstances.

Plus précisément, la société dépense beaucoup pour les mineurs de Bitcoin, dont le prix a chuté à mesure que les mineurs de crypto chinois déchargent leurs plates-formes. Le 2 août, MARA a annoncé qu’elle dépenserait 120,7 millions de dollars pour acheter 30 000 machines minières hautes performances supplémentaires.

Ces plates-formes minières Antminer S19j Pro ont un taux de hachage élevé, ce qui signifie que la société est en mesure d’exploiter Bitcoin à un taux plus élevé. La société note ce qui suit :

“[O]Une fois tous les mineurs pleinement déployés, nos opérations minières seront parmi les plus importantes, non seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde.

Cela dit, alors que Marathon Digital a connu un succès considérable sur le front du Bitcoin en 2021, l’histoire est un peu plus compliquée. En tant qu’action mème, le prix de l’action MARA a mis les nerfs des investisseurs à l’épreuve. Et bien qu’il ne se soit pas approché du statut de penny stock qu’il détenait au cours du premier semestre 2020, il y a eu des mouvements importants et rapides du prix – à la fois à la hausse et à la baisse.

Sans aucun doute, le statut du mème est un peu un drapeau rouge. En fait, la situation était suffisamment grave pour que, en février, la SEC ait temporairement suspendu la négociation des actions MARA.

Résultat final sur les actions MARA

L’action MARA obtient actuellement une note « B » dans mon Portfolio Grader. La société ne bénéficie pas d’une large couverture d’analystes, mais trois analystes en investissement suivis par le Wall Street Journal évaluent tous l’action comme un « achat ». Leur objectif de cours moyen sur 12 mois de 50,67 $ offre une hausse de 33 % par rapport au prix d’aujourd’hui. Cela élimine une partie des soucis liés à l’achat d’actions.

En fin de compte, si un investissement dans les actions MARA a du sens pour votre portefeuille se résume à deux questions. Êtes-vous à l’aise d’investir dans une action meme – une action qui était un penny stock il y a un peu plus d’un an ? Et deuxièmement, que pensez-vous de la crypto-monnaie, en particulier du Bitcoin ?

Si l’un de ces facteurs vous rend nerveux, alors Marathon Digital n’est probablement pas pour vous. Mais si vous êtes bien sur les deux points ? Le potentiel pour le stock MARA de voir une croissance substantielle à long terme est certainement là.

