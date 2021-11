Malgré son divorce, Ye ne quittera pas sa femme Kim Kardashian

1/4

Le couple a duré un peu plus de 6 ans ensemble | PA

Kim et son ex-partenaire ont eu 4 enfants ensemble | .

Ils ont sans aucun doute été l’un des couples les plus controversés | .

Kim Kardashian a gardé leur séparation secrète pendant quelques mois | .

Apparemment, le rappeur Ye qui était auparavant connu sous le nom Kanye ouestIl a mentionné qu’il continue d’être le mari de Kim Kardashian et qu’il ne veut pas se séparer.

Ces déclarations ont surpris tout le monde, puisqu’elles affirment que ce n’est pas un rôle qui les unit, et que malgré la divorce ils sont toujours maris.

Bien que la séparation de ces deux personnalités du divertissement ait été apparemment pacifique, elle est devenue un scandale une fois rendue publique, le monde du divertissement a été surpris tout comme ses millions d’adeptes.

Sur YouTube, la vidéo de l’interview de Ye a été partagée, intitulée : « Kanye West on » Donda, Drake Marriage W / Kim Kardashian, His Legendary Career & more | Drink Champs », on vous le partage tout de suite.

Cet épisode compte plus de quatre millions de vues et plus de 31 000 commentaires, faisant référence non seulement à son nouveau projet mais aussi à son mariage avec la célèbre mondaine.

La séparation du couple avec quatre enfants en commun, s’est produite au début des années, mais tout semble indiquer que c’est à partir de 2020 que leurs problèmes ont commencé, en fait il y a ceux qui affirment qu’ils s’étaient déjà séparés.

C’est qu’au début de l’année où leur séparation a été rendue publique, surtout quand Kim Kardashian Elle a demandé le divorce d’avec son mari, qui prétend aujourd’hui qu’ils sont toujours mariés malgré les lois qui disent le contraire.

C’est ce qu’a déclaré le rappeur et homme d’affaires dans Drink Champs sur Revolt TV, malgré leur séparation, les deux stars du show-business américain n’ont pas seulement quatre enfants en commun, ils ont également des entreprises dans lesquelles ils ont investi de l’argent ensemble.

Vous vous souviendrez sûrement que vous et Kim Kardashian Sœur aînée de Kendall Yenner, elles sont apparues ensemble lors d’événements que l’autre organise, comme la présentation du dernier album du rappeur « Donda ».

Apparemment, l’ex-mari de Kim Kardashian ne veut pas la laisser partir, surtout maintenant que des rumeurs ont émergé au sujet d’une supposée nouvelle histoire d’amour avec le comédien et animateur de SNL Pete Davidson.

West a mentionné dans son interview que ses enfants voulaient voir leurs parents ensemble et qu’il n’excluait pas l’idée de retourner auprès de sa femme.

Malgré le fait qu’il ait répondu le 9 avril à la demande de divorce que le propriétaire des marques SMIKS et KKW Beauty avait demandée, il continue dans la veine qu’il souhaite revenir avec Kim Kardashian.