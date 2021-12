Malgré tout, Cyberpunk 2077 était l’un des meilleurs vendeurs sur Steam et le titre le plus joué en 2021

Capture d’écran : CD Projekt Red

C’était peut-être un euphémisme lorsque nous avons dit que Cyberpunk passait sa première « bonne journée » lorsqu’il s’est frayé un chemin jusqu’au sommet des charts Steam plus tôt cette année. En fin de compte, le jeu de rôle assiégé, qui a reçu un certain nombre de mises à jour depuis l’incendie de sa benne à ordures, circulait tranquillement tout au long de 2021 sur au moins une devanture de magasin.

Lundi, le géant du PC Valve a publié un tas d’informations juteuses sur ce qui a bien fonctionné sur sa plate-forme populaire. Il y a beaucoup de choses là-dedans auxquelles vous ne vous attendriez pas, du moins par rapport aux médias populaires et aux récits communautaires. Battlefield 2042 se vend très bien malgré le peu de battage médiatique, mais je devrais peut-être m’attendre à ce que lorsqu’il a une campagne publicitaire si omniprésente, il a maintenant remplacé mon démon de paralysie nocturne. Amazon MMO New World, Valheim et Naraka: Bladepoint, sont également de belles inclusions totalement nouvelles dans la liste des meilleurs vendeurs. Ensuite, vous avez les inclusions obligatoires, comme Dota 2 et le GTA V totalement impossible à tuer.

Cyberpunk 2077 n’a pas fait la coupe «Platinum», où résident ces jeux, mais il a fait une apparition à un jet de pierre du niveau «Silver», où vivent des jeux comme Resident Evil Village. Ce qui vaut la peine de noter, c’est que les « meilleurs vendeurs » ne désignent pas le nombre de copies, mais plutôt les revenus, quelque chose qui prend en compte les copies mais aussi les transactions en jeu et les DLC. Un jeu comme Cyberpunk, qui est solo et ne propose pas encore de microtransactions ou de contenu téléchargeable, a probablement du mal à se comparer aux jeux qui proposent beaucoup d’expériences en ligne. Beaucoup de ces jeux multijoueurs ont des modèles commerciaux entièrement différents, et ils n’ont pas tous ces autres éléments qui les pèsent.

2021 a été, de l’avis de tous, une bataille difficile pour Cyberpunk et ses développeurs. Rappelez-vous, CD Projekt Red a commencé l’année avec Cyberpunk 2077 toujours radié du PlayStation Store en raison de son état approximatif, et pour aggraver les choses, il y avait une faille de sécurité géante qui a vu le code source du jeu être retenu contre rançon. Des mises à jour ont été distribuées tout au long de l’année, et les promesses de versions de nouvelle génération, de DLC et d’autres mises à jour continuent d’arriver, mais il en va de même des rapports sur le resserrement apparent. Et même lorsque certaines choses ont été résolues, comme son éventuel retour sur le PSN, tout n’était pas gai : dans ce cas, Sony a averti les utilisateurs que le jeu était toujours janky.

Maintenant, malgré tout cela, nous savons que le jeu a été rentable pour le studio dès le départ en raison du grand nombre de précommandes basées sur le battage médiatique et autres. Ce à quoi vous ne vous attendriez pas nécessairement, c’est que cet argent continue d’affluer même après tous les gros titres et les compilations de glitch. Certes, le jeu a en effet recruté quelques fervents évangélistes qui l’aiment malgré tous les défauts, ou peut-être n’y ont vu aucun défaut, s’ils jouaient sur une machine suffisamment puissante. Oui, le jeu a reçu un nombre incalculable de correctifs, mais il existe encore de nombreux rapports de problèmes techniques. Vous ne voyez pas exactement un revirement de type No Man’s Sky ici. Et encore!

L’argent qui rentre doit signifier des gens, n’est-ce pas ? Alors qu’il était un peu plus bas dans la liste sur le front $, sur le front du temps brut, il a tué. C’est littéralement la première entrée que Valve cite dans la catégorie « Plus de 200 000 joueurs simultanés de pointe », une catégorie qui exclut tout ce qui a eu ses chiffres en raison de choses comme, par exemple, un week-end gratuit.

De toute évidence, il ne s’agit que d’une plate-forme parmi une poignée, et c’est précisément celle où réside la base de fans principale de Cyberpunk : après tout, ladite base est issue de GOG, la propre vitrine PC de CD Projekt Red. Pourtant, peut-être que 2022 sera une année moins calme pour le développeur : les mises à niveau gratuites de nouvelle génération donneront à ceux qui n’ont pas demandé de remboursement une excuse pour y jeter un deuxième coup d’œil, et tout le monde pourrait être attiré par le DLC s’ils jouent leur cartes à droite. Cyberpunk 2077 est en vente sur Steam pour 50 % de réduction sur les guichets automatiques, si tout cela a suscité votre intérêt. Pour ma part, je vais continuer à attendre.

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui a bien fonctionné sur Steam en 2021, consultez la diffusion complète ici. Fait amusant : novembre a vu le plus grand nombre de tout nouveaux best-sellers.