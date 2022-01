Malgré un assaut de SUV, les berlines continuent de dominer: Maruti Suzuki

Alors que l’industrie automobile se remet progressivement de la pandémie mondiale, les véhicules les plus vendus restent des voitures à hayon, tandis que la demande de SUV augmente aux dépens du marché des berlines.

L’Inde a connu une vague de SUV au cours des deux dernières années, mais les berlines ont réussi à se maintenir et continuent d’être les trois voitures les plus vendues dans le pays. Bien que Maruti Suzuki WagonR ait remporté les honneurs, décembre 2021 a vu trois SUV de moins de 4 mètres entrer dans la liste des dix meilleures ventes. Dans une interview avec Express Mobility, Shashank Srivastava, directeur principal, Ventes et marketing, Maruti Suzuki India explique pourquoi le segment des berlines reste le pain et le beurre du secteur automobile et quelles sont les raisons de la croissance rapide des SUV.

Nous avons assisté à la croissance du segment des SUV à pas de géant au cours des 5 à 6 dernières années ? Pourquoi est-ce si tendance ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les SUV se portent si bien. Le premier est purement économique. Le coût d’acquisition, en particulier les SUV d’entrée de gamme, a baissé grâce aux concessions de TPS dont ils bénéficient car ils mesurent moins de 4 mètres de long. Il existe également un chevauchement de prix entre les berlines haut de gamme, les berlines d’entrée de gamme et les VUS compacts, ce qui signifie qu’il y a une considération croisée et plus de choix pour le client. Le SUV d’entrée de gamme détient une part de marché de 22%, ce qui se traduit par plus de 50% du marché des SUV. Ce segment des SUV a parcouru un long chemin, passant de seulement 4 à 5 % en 2016 à 21 à 22 % cette année.

L’autre point est la préférence du design et à cet égard, il s’agit d’un phénomène mondial. Partout dans le monde, si vous regardez l’Amérique latine, l’Europe ou la Chine, les États-Unis, la préférence pour le type de conception de type SUV a augmenté. Le style SUV signifie une position de conduite élevée, une présence sur la route plus droite et plus pure, une garde au sol plus élevée, des pneus plus gros et la flexibilité et la maximisation de l’espace qu’ils offrent sont les principales raisons pour lesquelles la conception de type de carrosserie SUV est préférée à travers le monde et l’Inde est pas différent à cet égard.

Il existe une idée fausse selon laquelle la demande de VUS augmente au détriment des berlines. La réalité est que ce segment n’a peut-être pas augmenté comme nous l’avons vu précédemment, mais il n’a pas diminué non plus.

Oui, les statistiques le montrent. La première chose qui est très claire est que le pourcentage global du marché des SUV est passé de 22 à 23 % il y a cinq ans à 32 % au cours du dernier exercice.

Maintenant, si vous regardez la période à partir de 2014, le pourcentage total des berlines à cette époque était d’environ 47% du marché total et il est resté dans cette région au cours des sept dernières années. Bien qu’il n’ait pas augmenté en termes de pourcentage, mais si vous regardez 2020-21, les hayons représentent toujours 46% de la part de marché totale. Ainsi, le gain des SUV n’a pas affecté les trappes car elles continuent de détenir une part de marché plus importante. Les berlines ont pris un coup dur car il y a cinq ou six ans, elles détenaient 23 à 24 % de part de marché, qui est maintenant tombée à 9 % pour cette année civile et à environ 10,5 % pour l’exercice en cours.

L’autre chose qui est observée sur le marché indien est qu’environ 48 à 50 % des primo-accédants optent pour une berline et cela est dû à la jeune démographie du pays. Alors que l’économie est en croissance, nous voyons de nombreuses personnes commencer leur carrière et c’est la tendance des 20 à 22 dernières années. De plus, la préférence pour les berlines à hayon pour les primo-accédants est restée entre 58 et 60 % au cours des six à sept dernières années.

Le segment des berlines est divisé en deux parties : l’entrée de gamme et la classe premium. Voyez-vous une tendance selon laquelle les acheteurs pour la première fois passent au segment des SUV de moins de 4 mètres en sautant les berlines haut de gamme ?

Nous avons constaté une augmentation du nombre d’acheteurs de SUV pour la première fois. Auparavant, il n’était que de 5 à 10 %. Sur les hayons premium, en termes de pourcentage, environ 50% sont des acheteurs pour la première fois et lorsque vous regardez l’ensemble du segment des hayons dans son ensemble, à nouveau 50% constituent les hayons premium. C’est l’histoire des 10 dernières années. En 2011, les berlines haut de gamme représentaient également environ 22 à 23 % du marché global et 50 % du marché des berlines. Ainsi, 46% de la part de marché des voitures à hayon est répartie à parts égales entre les voitures d’entrée de gamme et les voitures haut de gamme.

Quels sont les plans de Maruti Suzuki pour augmenter sa gamme de SUV en Inde ?

L’un des objectifs de Maruti Suzuki est de conquérir 50% du marché en Inde et nous avons réussi à le faire au cours des quatre dernières années sur le marché des passagers de détail et nous aimerions évidemment que cela continue. Pour maintenir cela, nous devons dominer sur tous les grands segments et si nous voyons les écoutilles, qui est la plus grande part, nous avons environ 66% de part de marché, dans le segment des monospaces, la part de marché de Maruti est de 64% et dans les fourgonnettes, c’est 96%. Outre le marché des SUV, nous détenons une part de marché de 65%. Cependant, lorsque vous incluez les SUV, la part de marché tombe à un peu moins de 50 % et cette année est légèrement inférieure à cela. Il est donc évident que nous devons dominer le marché des SUV pour dominer l’ensemble du marché. Le marché des SUV est assez important puisqu’il était de 39% au cours de cette année civile alors qu’il était de 32% au cours de l’exercice. Il est clair que nous devons renforcer notre portefeuille de SUV, mais dans le segment d’entrée de gamme, le Vitara Brezza reste le leader du marché depuis son introduction en 2016. Aujourd’hui, le marché des SUV se compose de 43 marques en Inde et Maruti n’en a que deux, le S-Cross et le Vitara Brezza, ce qui est insuffisant. Nous devons renforcer ce segment et c’est ce que nous espérons faire à l’avenir.

De nos jours, tout est question de partage de plateforme. Verrons-nous une plate-forme partagée à la fois par un hayon et un SUV ?

Oui, c’est tout à fait possible. Globalement, nous utilisons ce concept pour l’optimisation des coûts car nous avons des plates-formes modulaires, ce qui signifie essentiellement que nous utilisons des plates-formes et des types de corps en carbone.

Depuis que les normes d’émission BS6 ont été introduites dans de nombreux fabricants, dont Maruti Suzuki, ont cessé de déployer des véhicules à moteur diesel. Voyez-vous cela affecter le segment des SUV car traditionnellement les acheteurs de SUV préfèrent le diesel à l’essence ou c’est juste une question de changement d’état d’esprit ?

Pour commencer, le marché du diesel a considérablement diminué. Des sommets de 60 % de part de marché il y a sept ou huit ans, elle est tombée à 18 %, comme l’année dernière. Ce qui devient plus intéressant, c’est que lorsque vous commencez à faire une analyse par segment, comme par exemple dans les voitures à hayon, elle n’est que d’environ 1 % et la part de marché globale des véhicules de tourisme diesel n’est que de 2 %. Oui, les SUV d’entrée de gamme ont une part de 20%, mais il reste à faire mieux dans la catégorie des SUV moyens. La raison en est que les clients ne regardent pas l’économie plutôt qu’ils veulent un moteur avec plus de couple. La principale raison pour laquelle la demande de véhicules diesel a diminué est que le coût entre le diesel et l’essence est devenu à peu près similaire. Même le coût de fonctionnement d’un véhicule à essence et diesel est similaire à environ 5,10 ₹ alors que dans le cas d’un véhicule au GNC, il représente près d’un tiers de ce coût. Dans la plupart des États, l’écart de prix moyen entre l’essence et le diesel est d’environ 4-5 ₹ tandis qu’au Gujarat, Jharkhand, Odisha et Goa, les prix des deux carburants sont similaires. Maintenant, cela n’a aucun sens économique d’opter pour une voiture diesel car même le coût d’acquisition a augmenté après BS6. Auparavant, la différence de coût d’un véhicule essence et diesel de spécification similaire était d’environ un lakh, mais elle est maintenant passée à 1,50-1,75 lakh. Avec l’entrée en vigueur des normes RDE (Real Driving Emissions) l’année prochaine, l’écart de prix va encore augmenter et la consommation des véhicules diesel va encore baisser. C’est pourquoi nous avons dit qu’actuellement, nous n’entrerons pas sur le marché du diesel. Du côté du GNC, qui est une option de carburant alternatif, nous avons connu une croissance énorme et nous avons réussi à remplacer nos volumes de diesel par des véhicules au GNC.

