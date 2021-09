Malgré un léger hoquet, les perspectives du stock de ROKU restent très optimistes

de Roku (NASDAQ :ROKU) les perspectives de croissance restent extrêmement solides. Et cela signifie que la récente baisse injustifiée de l’action ROKU a créé une excellente opportunité d’achat pour les investisseurs à long terme.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Au cours du dernier mois, les actions ont cédé 13 %. Le ralentissement semble avoir été provoqué par les mesures d’utilisateurs plus faibles que prévu de Roku au deuxième trimestre. Une petite baisse d’un trimestre à l’autre de la rentabilité de Roku a peut-être également affaibli les actions de ROKU.

Mais les résultats de la société au deuxième trimestre étaient généralement très solides et ses revenus publicitaires, tirés par de puissantes tendances non cycliques, devraient continuer à augmenter extrêmement rapidement.

Résultats du T2 pour l’action ROKU

Le chiffre d’affaires de Roku au deuxième trimestre a bondi de 81 % en glissement annuel, atteignant 654 millions de dollars. Son chiffre d’affaires au T2 a augmenté de 13% par rapport au T1. Le bénéfice brut de Roku a bondi de 130 % en glissement annuel pour atteindre 338,3 millions de dollars, mais seulement 4 % séquentiellement, et le bénéfice d’exploitation de la société s’est élevé à 69,1 millions de dollars, contre une perte de 42,2 millions de dollars au cours de la même période un an plus tôt. Cependant, son résultat d’exploitation au T2 a baissé de près de 10 % par rapport au T1.

Les augmentations séquentielles relativement faibles ont probablement été causées par deux facteurs : la prolifération des vaccins contre le coronavirus au deuxième trimestre et une augmentation assez importante des dépenses de R&D de Roku au deuxième trimestre.

Bien sûr, la diffusion généralisée du vaccin a permis à des dizaines de millions d’Américains de profiter d’activités sociales en dehors de chez eux pour la première fois depuis le début de la pandémie. Cela, à son tour, a entraîné moins de visionnage de la télévision et moins d’intérêt pour l’ajout de Roku, ce qui a nui à la croissance de l’entreprise.

Sur le front de la R&D, les dépenses de l’entreprise ont bondi à 113,3 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 101,6 millions au premier trimestre.

Bien entendu, avant de nouvelles initiatives majeures, toute entreprise technologique, y compris Roku, devra occasionnellement augmenter ses dépenses de R&D.

Le nombre d’abonnés de Roku a augmenté de 1,5 million au deuxième trimestre. Le directeur financier de la société, Steve Louden, a déclaré que “les ajouts nets au deuxième trimestre de 2021 étaient supérieurs aux niveaux d’avant COVID au deuxième trimestre 2019, mais comme prévu, inférieurs à la flambée liée à la pandémie du deuxième trimestre de 2020”. Les analystes s’attendaient en moyenne à une augmentation des comptes de la société de 2,2 millions au deuxième trimestre.

Mais les résultats de Roku étaient globalement positifs. En plus des fortes augmentations en glissement annuel que j’ai mentionnées plus tôt, la société a déclaré que son chiffre d’affaires, sa marge brute et son EBITDA, à l’exclusion de certains éléments, avaient tous dépassé ses attentes. De plus, son revenu moyen par utilisateur au cours des 12 mois qui se sont terminés en juin a bondi de 46% en glissement annuel, atteignant un niveau très élevé de 36,46 $. Et contrairement à de nombreux noms technologiques à forte croissance, les activités de Roku sont généralement rentables.

De puissants moteurs de revenus non cycliques

De toute évidence, Roku continue de bénéficier du passage de millions d’Américains aux services de streaming. Soulignant cette tendance, un rapport publié le mois dernier par Samba TV a déclaré que les “impressions” sur Roku avaient augmenté de 27% au deuxième trimestre par rapport à leurs niveaux du premier trimestre et de 118% entre le quatrième trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021. Inversement, les impressions du câble ont chuté de 25% YOY. Seul Amazon (NASDAQ :AMZN) parmi les points de vente analysés a connu une croissance plus forte que Roku.

Alors que des millions de téléspectateurs passent à Roku, il n’est pas surprenant que les dollars publicitaires fassent la même transition. Et Roku profite énormément de la guerre des téléspectateurs parmi les grands services de streaming.

Compte tenu de la concurrence intense dans ce secteur, je m’attends à ce que les services de streaming continuent à dépenser beaucoup d’argent en publicités pendant de nombreuses années, voire plusieurs décennies à venir. Après tout, pendant de nombreuses années, les chaînes de télévision ont dépensé beaucoup d’argent pour faire la publicité de leurs émissions à la radio et dans la presse écrite.

Le résultat sur ROKU Stock

De nombreux aspects des résultats de Roku au deuxième trimestre étaient assez impressionnants et les activités de l’entreprise sont devenues très lucratives. Avec Roku obtenant de grands gains grâce à des tendances puissantes et continues, l’augmentation des dépenses de R&D et la faiblesse séquentielle causées par les vaccins au dernier trimestre devraient s’avérer être des hoquets de courte durée.

Par conséquent, je pense que les investisseurs de croissance à long terme devraient acheter des actions ROKU.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue dans ROKU.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.