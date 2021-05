Malgré un rythme soutenu à long terme, Red Bull affirme que battre Mercedes serait “incroyable” · .

Après avoir eu trois week-ends pour s’habituer aux nouvelles séances d’essais plus courtes de la Formule 1 le vendredi, il semble que les équipes donnent de plus en plus la priorité à leur rythme à long terme – même sur un circuit comme le Circuit de Catalunya, où les dépassements sont difficiles et les qualifications sont donc essentielles.

Lors de la première pratique du Grand Prix d’Espagne, presque toutes les équipes ont évité d’utiliser les pneus composés moyens, pour les conserver pour la séance de l’après-midi lorsque les conditions seraient similaires à celles dans lesquelles ils seraient courus.

Une fois que les trois composés ont été exécutés, les équipes ont découvert une différence significative dans les temps au tour entre eux. “Nous avons un delta entre le dur et le médium qui est assez grand, jusqu’à une seconde, peut-être un peu plus d’une seconde”, a expliqué Mario Isola, responsable de la F1 chez Pirelli. «Entre moyen et doux, on parle de 0,7, 0,8.»

Ce sont des écarts plus importants que ce qui a été vu le week-end dernier au Portugal, une piste beaucoup moins exigeante pour le caoutchouc, où les composés C1, C2 et C3 ont également été utilisés. “Nous parlons d’une différence complète ici avec un circuit avec ce niveau d’adhérence qui n’est pas comparable à ce que nous avions à Portimao”, a déclaré Isola.

Hamilton et Mercedes ont semblé rapides vendredi, Red Bull a montré un rythme soutenu lors des premiers essais, Max Verstappen partageant les temps de Mercedes sur pneus tendres. De manière significative, ce temps était son meilleur de la journée.

Quel que soit leur rythme lors de la deuxième session, cela reste incertain. Ni Verstappen ni Sergio Perez n’ont fait de tour de simulation de qualification et les deux semblaient se concentrer sur l’usure des pneus pour la course.

Sur les radios, on a dit à Verstappen de préserver son pneu avant gauche, qui prend toujours un martèlement sur cette piste. Plus révélateur, Perez a été informé à la fin de la séance que son rythme semblait idéal, compte tenu des tours de simulation de course de Mercedes, qui se sont stabilisés autour de la barre des 1’23.

Le PDG de Red Bull, Christian Horner, a suggéré après la séance que Mercedes était l’équipe à battre. «Les qualifications sont cruciales», a-t-il déclaré. «Il est important que nous soyons proches de Mercedes ce week-end.»

“Je pense que ce serait incroyable si nous pouvions battre Mercedes sur ce genre de circuit”, a-t-il ajouté. “Nous n’avons juste pas besoin de concéder trop de points pour le moment, avec un œil sur le long match.”

Cela ressemble au jeu habituel de bluff et de contre-bluff. Lewis Hamilton, après avoir mené la séance, pensait certainement qu’il y avait plus de temps à trouver dans les tours de la Mercedes.

Ricciardo a trouvé des gains modestes chez McLarenMcLaren a peut-être également dissimulé leur rythme lors de la séance de l’après-midi. Les équipes semblaient, en général, choisir de se concentrer sur les courses au rythme de la course plutôt que sur les qualifications et il semble certainement que c’est ce que faisaient les voitures de papaye.

Si tel est le cas, les malheurs de Daniel Ricciardo ne semblent pas encore terminés, du moins par rapport à son coéquipier: si le message de Red Bull à Perez à propos de Mercedes ayant fait un tour de course autour de 1’23 pour un tour de course était correct, alors Norris était sur leur rythme en ses simulations cet après-midi.

Cependant, Ricciardo était plus dans la fenêtre de 1’24. Certes, il testait de nouvelles ailes avant et changeait les éléments de configuration de la voiture, mais il a indiqué qu’il avait besoin de beaucoup plus d’un pas en avant que ce qu’il avait trouvé.

«Je ne pense pas que c’était le package aérodynamique ou quoi que ce soit, je pense que ce matin, j’ai eu du mal à me sentir à l’aise ou confiant», a-t-il expliqué. «J’étais donc toujours un peu décalé et je cherchais juste une certaine adhérence à l’arrière, essentiellement. Un peu de trouver la voiture et de ne pas vraiment avoir la confiance nécessaire pour la pousser.

«Je pense que nous l’avons abordé cet après-midi, je pense que la voiture était meilleure et nous avons fait un pas. [But] clairement un pas ne suffit pas, nous devons en faire un autre.

Après un week-end difficile au Portugal, AlphaTauri avait l’air en meilleure forme. Au moins lors de la deuxième séance d’essais, où ils ont terminé sixième et septième plus rapide, avec Yuki Tsunoda proche du rythme de Pierre Gasly. Bien qu’il soit raisonnable de supposer que Red Bull aurait été devant eux dans d’autres circonstances, Gasly ne s’attendait pas à ce que leur voiture convienne à cette piste et les deux ont été séparés par une distance considérable dans les temps lors de la première séance.

Alpine est beaucoup plus là où on l’attend, surtout compte tenu des conditions de vent changeantes de la deuxième session. Ils ont montré un rythme soutenu dans les conditions de rafales de Portimao et semblent bénéficier de situations où d’autres équipes souffrent d’instabilité. Les courses de Fernando Alonso lors de la séance de l’après-midi semblaient également être sur un bon rythme, ce qui suggère qu’ils ne dépassent pas leur poids dans les simulations à faible consommation de carburant.

Marcin Budkowski était optimiste après la deuxième pratique, affirmant qu’il pensait que les places en Q3 étaient possibles. «Ça va être très, très serré», a-t-il dit. «Il est toujours difficile de savoir quelles charges de carburant les gens utilisent, quel réglage de moteur ils utilisent un vendredi.

«Mais certainement l’année dernière, nous avons eu du mal ici tout le week-end, donc nous avons meilleure allure que l’année dernière et c’est déjà une bonne nouvelle.»

Le vendredi de Ferrari semblait commencer de manière cohérente, Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc se plaçant dans le top six des premiers essais. Cependant, cela semblait alors devenir moins cohérent – un tour rapide chronométré de manière opportuniste pour Leclerc le plaçait troisième dans la séance de l’après-midi, tandis que Sainz ne semblait pas obtenir de points de qualification, le plaçant huitième. Reflétant la situation de sa rivale McLaren, les courses de Sainz tournaient autour de 1’24, celle de Leclerc en 1’23.

Au fond de la grille, Haas reste fermement derrière Williams et les deux pilotes luttent clairement pour le rythme. Leurs tours de qualification ont dépassé 1’21 et leur course dépasse 1’27 par tour, ce qui indique que leurs pilotes débutants peuvent s’attendre à un autre dimanche solitaire.

