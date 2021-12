Malgré un taux de vax élevé, 2021 est la plus meurtrière de la nation – Memory Hole Blog

Mike Stobe

Presse associée

21 décembre 2021

NEW YORK (AP) – Les responsables américains de la santé affirment que 2021 s’annonce encore plus meurtrier que l’année dernière.

Il est trop tôt pour le dire avec certitude, car tous les rapports de décès pour novembre et décembre ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines. Mais sur la base des informations disponibles, il semble probable que 2021 dépassera d’au moins 15 000 le nombre record de décès de l’année dernière, a déclaré Robert Anderson, qui supervise les statistiques de décès des Centers for Disease Control and Prevention.

L’année dernière a été la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19. Un rapport du CDC publié mercredi montre que 2020 était en fait encore pire que ce que l’agence avait signalé précédemment.

Le rapport présente un décompte final pour l’année dernière d’environ 3,384 millions de décès aux États-Unis, environ 25 000 de plus qu’un décompte provisoire publié plus tôt cette année. De tels sauts entre les chiffres provisoires et définitifs sont courants, mais la différence de 2020 était plus élevée que d’habitude en raison d’un décalage dans les enregistrements de décès de certains États qui sont passés à de nouveaux systèmes de déclaration électronique, a déclaré Anderson.

Lire la suite…

Navigation des articles