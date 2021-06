Malgré une demande « significative », la plus grande banque du Danemark maintiendra « une approche très prudente »

in

Actualités Bitcoin

Malgré une demande « importante », la plus grande banque du Danemark maintiendra une « approche très prudente »

La région nordique reste simplement à l’écart de la cryptographie en raison d’un manque de réglementation dans le secteur.

Danske Bank a déclaré qu’elle n’autoriserait pas le commerce de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur sa plate-forme malgré l’intérêt croissant de ses clients.

La raison de ne pas lever l’interdiction du trading de crypto est le manque de transparence et de réglementation du trading de crypto, selon le site Web de la banque. La plus grande banque du Danemark a également mis en garde contre la volatilité, les prix « opaques » et l’empreinte carbone de l’exploitation minière de crypto étant en contradiction avec son objectif de banque durable.

“Nous reconnaissons qu’il existe un marché mondial important pour les crypto-monnaies et que de nombreux clients trouvent les crypto-monnaies intéressantes”, a déclaré la banque.

“Cependant, en tant qu’institution financière, Danske Bank, pour plusieurs raisons, maintient une approche très prudente envers les crypto-monnaies.”

La banque fait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent aux États-Unis et en Europe.

Danske a déclaré qu’il attendait de voir les développements à faire dans le cadre de la nouvelle législation de l’Union européenne, la réglementation des marchés des actifs cryptographiques (MiCA), et qu’il réexaminerait sa position si les actifs cryptographiques étaient correctement réglementés.

“Nous surveillons en permanence les développements dans le domaine des crypto-monnaies, et à mesure que le marché des crypto-monnaies mûrira et sera davantage réglementé, nous réexaminerons notre position.”

La région nordique reste à l’écart de la crypto

Un hedge fund suédois Volt Capital Management a également déclaré qu’il n’investirait pas dans Bitcoin car il préfère un marché réglementé.

Nordea Bank Abp a également interdit Bitcoin, affirmant qu’il est trop risqué d’explorer sans réglementation et ne laissera pas les employés l’échanger non plus.

Plus tôt cette semaine, le chef du régulateur financier suédois, Erik Thedeen, a en outre mis en garde contre un “risque important” que les actifs cryptographiques puissent être utilisés à des fins criminelles.

“Les entreprises financières doivent se demander si elles veulent vraiment investir ou encourager la croissance” de ces actifs lorsqu’ils n’ont “pas d’utilité évidente et légitime”, a-t-il déclaré.

Tout le monde n’est pas à bord

Ailleurs, un utilisateur de Coinbase s’est plaint sur Reddit qu’il avait des problèmes pour retirer de l’argent de Coinbase vers son compte Citibank via une carte de débit instantanée.

“Ils m’ont informé qu’ils n’acceptaient plus les crédits entrants de Coinbase ou d’autres institutions liées à la crypto-monnaie”, a écrit l’utilisateur.

Cependant, ce n’est pas le premier incident de ce type. En 2018, quatre banques Citi, JPMorgan Chase, Bank of America et Capital One ont interdit l’achat de crypto-monnaies sur la plate-forme à l’aide de leurs cartes de crédit.

Mais maintenant, les banques ont commencé à se familiariser avec la crypto, avec de grands géants comme Goldman Sachs et JPMorgan offrant des services de trading crypto à leurs clients.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.