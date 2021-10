Malgré une sortie hybride, ‘Dune’ tire bien sur grand écran

« Dune » de Denis Villeneuve a fait ses débuts avec 40,1 millions de dollars de ventes de billets lors de son week-end d’ouverture en Amérique du Nord, attirant un grand nombre de cinéphiles pour voir l’épopée de science-fiction tonitruante sur grand écran bien qu’elle soit également disponible en streaming dans les foyers.

Warner Bros. a lancé la production Legendary Entertainment simultanément dans les salles et sur HBO Max. Lorsque le studio a tracé cette voie pour la première fois pour toutes ses sorties en 2021 en raison de la pandémie, la façon dont la stratégie affecterait « Dune » – l’un des spectacles les plus attendus de l’année – a toujours été l’un des plus grands points d’interrogation. Villeneuve a protesté avec véhémence contre la décision.

« Je crois fermement que l’avenir du cinéma sera sur grand écran, quoi qu’en dise n’importe quel dilettante de Wall Street », a écrit Villeneuve dans une longue déclaration à Variety en décembre dernier.

Warner Bros. a continué de maintenir qu’il reviendra aux sorties exclusives en salles l’année prochaine. Pour l’instant, « Dune » au budget de 165 millions de dollars marque la meilleure ouverture nationale pour l’une des sorties hybrides du studio, dépassant les débuts de 31,7 $ de « Godzilla vs. Kong » en mars. Les attentes s’étaient rapprochées de 30 à 35 millions de dollars pour « Dune ».

« Ce fut un résultat formidable alors que nous sortons progressivement de la pandémie », a déclaré Jeff Goldstein, chef de la distribution pour Warner Bros. « Une fois que nous serons sortis de la pandémie, si nous avons un film comme celui-ci, vous voudriez clairement allez d’abord dans les salles de cinéma. Il n’y a aucun doute là-dessus. »

Goldstein a estimé que le film aurait fait ses débuts avec environ 20% de plus au box-office s’il n’avait pas été diffusé simultanément. (Le studio n’a pas publié de chiffres en streaming.)

Au début du week-end, « Dune », qui a été présenté pour la première fois au Festival du film de Venise début septembre, avait déjà rapporté 130 millions de dollars à l’échelle internationale. Ce week-end, il a fait ses débuts avec 21,6 millions de dollars en Chine, où Legendary et Wanda ont géré la distribution. Au total, « Dune » a ajouté 47,4 millions de dollars à l’échelle internationale pour un brut cumulé mondial de 220,7 millions de dollars.

« Dune » est la deuxième tentative sur grand écran d’adapter l’épopée de Frank Herbert de 1965, après la version de 1984 de David Lynch, tant ridiculisée. « Dune » de Villeneuve, qui n’adapte que la première moitié du livre, met en vedette Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya et Javier Bardem.

Legendary et Warner Bros. n’ont pas encore confirmé la suite de « Dune », qui relate un violent changement de pouvoir sur la planète désertique Arrakis, où un précieux minéral appelé « épice » est récolté.

Les cinéphiles ont donné à « Dune » un A- CinemaScore et les critiques (83% sur Rotten Tomatoes) ont loué le balayage lyrique et le savoir-faire visuel du film de Villeneuve. Il s’en sort particulièrement bien sur les écrans grand format, IMAX représentant environ 9 millions de dollars de ventes de billets.

« Ce que je pense que la stratégie de Warner a prouvé, c’est que les cinéphiles, dans l’ensemble, choisiront l’expérience de la salle de cinéma lorsqu’ils auront le choix, en particulier pour des films comme celui-ci », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias pour la société de données Comscore. « Cela devrait être un signe très encourageant pour les propriétaires de cinéma. L’attrait du cinéma demeure, qu’un contenu soit disponible à la maison ou non. »

Le meilleur film de la semaine dernière, la suite d’horreur d’Universal Pictures « Halloween Kills », a également été bien lancé en streaming à la maison, sur Peacock. Après avoir fait ses débuts avec 50,4 millions de dollars, « Halloween Kills » a fortement chuté au cours de sa deuxième semaine avec 14,5 millions de dollars, bon pour la deuxième place. En deux semaines, il a rapporté 73,1 millions de dollars au pays.

« Pas le temps de mourir », le film de James Bond de Cary Fukunaga avec Daniel Craig, est arrivé en troisième position avec 11,9 millions de dollars au cours de sa troisième semaine. Dans le monde entier, le film a rapporté plus de 525 millions de dollars. MGM, United Artists et Universal Pictures ont prévu une sortie en salle uniquement pour « No Time to Die ».

La plus grande déception du week-end, bien que pas inattendue, a été « Ron’s Gone Wrong ». La sortie animée de Disney légèrement commercialisée, produite par 20th Century Fox avant que Disney n’acquière le studio, a ouvert ses portes avec un modeste 7,3 millions de dollars au niveau national et à peu près le même à l’international.

Mais avec de bonnes critiques et un « A » CinemaScore du public, le film pourrait bien tenir dans les semaines à venir, avec peu de concurrence familiale. « Ron’s Gone Wrong » parle d’un collégien et de son appareil numérique qui marche et parle Ron (exprimé par Zach Galifiniakis).

Un autre film de Chalamet, « The French Dispatch », a également fait ses débuts en force. Le film de Wes Anderson, sorti par Disney’s Searchlight Pictures, a été lancé avec 1,3 million de dollars dans 52 cinémas. Cela a donné à « The French Dispatch » la meilleure moyenne par théâtre de la pandémie.

L’ode d’Anderson au New Yorker, qui avait été retardée d’un an en raison de la pandémie, s’ouvre dans tout le pays vendredi. Alors que « The French Dispatch » – un film de 25 millions de dollars avec une distribution étoilée comprenant Frances McDormand, Bill Murray, Benicio del Toro, Tilda Swinton et d’autres – n’est pas un petit indépendant, la performance de la première semaine du film a donné un coup de pouce aux arts et essais.

Le directeur de la distribution de Searchlight Pictures, Frank Rodriguez, a déclaré dans un communiqué: « Ces chiffres montrent qu’après un an et demi, les cinémas d’art et d’essai et les cinémas indépendants ont leur propre super-héros en Wes Anderson. »

Estimation des ventes de billets du vendredi au dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres nationaux définitifs seront publiés lundi.

1. « Dune », 40,1 millions de dollars.

2. « Halloween Kills », 14,5 millions de dollars.

3. « Pas le temps de mourir », 11,9 millions de dollars.

4. « Venom: Let There Be Carnage », 9,1 millions de dollars.

5. « Ron s’est trompé », 7,3 millions de dollars.

6. « La famille Addams 2 », 4,3 millions de dollars.

7. « Le dernier duel », 2,1 millions de dollars.

8. « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », 2 millions de dollars.

9. « The French Dispatch », 1,3 million de dollars.

10. « Garçon libre », 258 000 $.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC.