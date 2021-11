Manchester United est sur le point de perdre Jesse Lingard, le joueur et le club étant incapables de s’entendre sur un nouveau contrat.

Les clubs intéressés, notamment West Ham et Newcastle et les équipes espagnoles, ont maintenant été mis en alerte concernant l’international anglais qui devrait quitter Old Trafford soit en janvier, avec un transfert gratuit cet été.

Lingard a à peine joué cette saison

Lingard, 28 ans, est un petit joueur depuis son retour à Man United après la fin de son prêt à West Ham.

L’international anglais a impressionné dans l’est de Londres, envoyant les Hammers en Ligue Europa avec ses neuf buts et cinq passes décisives.

Il a également marqué deux fois en cinq matches de championnat à United cette saison, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer l’a utilisé avec parcimonie en raison de l’afflux des meilleurs talents offensifs du club, en particulier le retour célébré de Cristiano Ronaldo.

Selon The Times, Lingard est frustré par son manque de temps de jeu depuis son retour à Old Trafford et veut partir dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il a fait plus de départs pour l’Angleterre que pour son club cette saison, commençant une seule fois pour United lors de leur sortie de la Coupe Carabao à West Ham.

Il est même rapporté que des représentants de Lingard se sont rendus en Espagne pour parler aux clubs intéressés.

Les géants de la Liga Barcelone et l’équipe italienne de l’AC Milan étaient deux clubs liés au milieu de terrain offensif plus tôt cette année s’il devenait joueur autonome l’été prochain.

Le milieu de terrain était à son meilleur à West Ham la saison dernière

Il peut ouvrir des discussions avec des clubs étrangers à partir de janvier.

Pendant ce temps, le Daily Mail rapporte que Solskjaer a eu des entretiens avec des joueurs clés – dont Cristiano Ronaldo, le capitaine Harry Maguire et Bruno Fernandes – jeudi alors qu’il tentait de remettre le club sur les rails.

Luke Shaw, Victor Lindelof et Nemanja Matic auraient également tous été présents lors d’une réunion à 10 heures sur le terrain d’entraînement de United, Carrington.

Solskjaer a eu des « pourparlers de crise » avec Ronaldo and Co

Cela vient après quelques mauvais résultats et performances ces dernières semaines, Solskjaer souhaitant remettre les choses sur les rails après la pause internationale.

Les Red Devils affronteront Watford samedi et, après une série de six défaites en 12 matchs, le patron sous pression a besoin de trois points.