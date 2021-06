Malheurs de Covid: l’efficacité de collecte des banques pour les micro-prêts diminue considérablement

Les restrictions de verrouillage étaient relativement plus élevées dans le sud et dans certaines parties de la région centrale », a déclaré Rajat Kumar Singh, chef d’entreprise de MicroBanking and Rural Banking, Ujjivan Small Finance Bank.

Les banques ont enregistré une baisse significative de l’efficacité de la collecte des micro-prêts en avril et mai, car la génération de revenus des emprunteurs a été gravement affectée et les mouvements de personnel pour les activités de collecte sur le terrain ont été limités en raison des blocages dans plusieurs États au milieu de la deuxième vague de Covid.

Les prêteurs estiment que l’efficacité du recouvrement est susceptible d’être « volatile » au premier trimestre de l’exercice en cours en raison des blocages intermittents, et le nombre de clients de la microfinance bénéficiant d’une restructuration de prêt dépendra de la manière dont le scénario économique se déroulera après les blocages. . Ils pourraient être en mesure de connaître le nombre réel de comptes devant être restructurés d’ici juillet.

Alors que les petits entrepreneurs et les particuliers ont continué à être touchés sous la deuxième vague de Covid, RBI a annoncé le cadre de résolution 2.0. pour un plan de restructuration ponctuel. Les banques et les établissements de crédit peuvent invoquer une restructuration dans ce cadre jusqu’au 30 septembre.

« Une efficacité de collecte restreinte par EMI dans le secteur de la finance inclusive au 31 mars 2021 était de 85 %, contre 81 % au 31 décembre 2020. Au mois d’avril 2021, elle était de 83 %. L’efficacité de la collecte sera probablement volatile au premier trimestre de l’exercice 22 en raison des blocages intermittents. La deuxième vague de Covid a été très sévère par phases pour l’ensemble du pays », a déclaré à FE Baskar Babu, directeur général et PDG de la Suryoday Small Finance Bank.

« En raison de l’incertitude créée par la deuxième vague, nous devrons attendre un quart pour comprendre l’impact incident sur l’efficacité de la collecte. Cependant, les choses s’améliorent progressivement et nous continuons à nous concentrer sur nos clients, alors qu’ils traversent ces temps difficiles », a déclaré Babu.

Pour Ujjivan Small Finance Bank, à fin mars 2021, 96% de ses clients de micro-finance payaient, en tout ou en partie. En avril, l’efficacité de la collecte est tombée à 88 %. De plus, l’efficacité de la collecte était plus faible en mai qu’en avril.

«Au mois de mai, la majorité des États étaient sous verrouillage avec différents niveaux de restrictions. Les restrictions de verrouillage étaient relativement plus élevées dans le sud et dans certaines parties de la région centrale », a déclaré Rajat Kumar Singh, chef d’entreprise de MicroBanking and Rural Banking, Ujjivan Small Finance Bank.

Selon lui, l’impact sur l’efficacité de la collecte cette fois-ci n’est pas aussi grave que lors de la première vague.

« Nous offrirons la possibilité de restructuration à tous les clients stressés. De plus, nous accorderons également des prêts aux clients éligibles pour leur fournir le soutien en liquidités nécessaire à la relance de leurs revenus. De cette façon, les clients recevront une assistance pour reprendre leurs activités commerciales et revenir à la normale », a ajouté Singh.

Selon la société d’analyse de mégadonnées Spocto Solutions, qui aide les banques avec sa plate-forme numérique sur les activités liées à la collecte, l’efficacité globale de la collecte a considérablement diminué non seulement dans le segment de la microfinance, mais également dans des segments tels que le logement abordable, l’automobile et les prêts personnels.

« Les banquiers travaillent avec nous pour segmenter les emprunteurs et leur proposer des solutions différenciées. Il y a un segment qui a besoin d’être restructuré, tandis qu’il y a un segment qui peut nécessiter un report de paiement d’un mois ou deux. S’il y a un vrai problème, les prêteurs nous utilisent pour aider les emprunteurs à restructurer leurs prêts », a déclaré à FE Sumeet Srivastava, fondateur et PDG de Spocto.

L’ESAF Small Finance Bank a déclaré qu’à l’avenir, les perspectives semblaient rester « sombres » pendant encore un certain temps, et la rapidité avec laquelle le secteur se rétablira dépend des segments de clientèle. Cependant, il s’attendait à ce que les choses reprennent d’ici juillet 2021.

«Les clients bénéficiant d’une restructuration dépendent de la façon dont le scénario économique se déroulera après le verrouillage. En règle générale, le secteur des IMF se redresse plus rapidement que tout autre segment », a ajouté la banque.

