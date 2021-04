Malheurs de la pandémie de Covid-19: un travailleur sur 4 a opté pour NREGA

Cependant, le tableau de bord MGNREGS du gouvernement indique que la reprise des activités économiques n’a pas créé suffisamment d’emplois dans les zones urbaines et qu’une partie des travailleurs migrants qui sont retournés dans leurs foyers ruraux, a choisi de rester sur place.

Au cours de l’année qui a été ravagée par la pandémie, une personne sur quatre dans la population active du pays a travaillé dans le cadre du régime national de garantie de l’emploi rural du Mahatma Gandhi (MGNREGS). Cela se compare au scénario des quelques années précédentes, où même pas une personne sur six dans la population active n’a eu recours au régime de subsistance. Les données indiquent que des millions de personnes ont été repoussées dans la pauvreté par la pandémie et prouvent également la grande efficacité du programme d’emploi populaire pour répondre à l’exigence.

Le pays a créé 383,9 crore jours-personnes de travail sous MGNREGS en 2020-2021, le plus haut jamais réalisé et en hausse de 45% par rapport à ce type de travail l’année précédente. Les dépenses budgétaires pour le programme ont atteint un niveau record de 1,07,459 crore de Rs en 2020-2021 contre 68,266 crore de Rs en 2019-10.

Au cours de chacune des quatre dernières années, environ 16% de la population active travaillait dans le cadre du MGNREGS, mais sa dépendance à l’égard du régime est passée à 23,6% en 2020-2021 (voir graphique). En supposant qu’un membre de la population active effectue environ 200 jours de travail par an, le MGNREGS a fourni environ 4% de tous les jours-personnes (travail) au cours de l’exercice qui s’est terminé mercredi. Bien entendu, des pertes d’emplois à grande échelle dans l’ensemble de l’économie, en particulier dans le secteur informel, auraient considérablement réduit le nombre total de jours de travail au cours de l’année écoulée, ce qui signifie que le rôle relatif du régime dans la création d’emplois était beaucoup plus élevé.

La part de MGNREGS dans les jours de travail créés a culminé en mai et juin de l’année dernière, lorsque les jours-personnes étaient respectivement de 57 et 64 crore, par rapport à la moyenne mensuelle de 32 crore dans l’année.

Les personnes demandent que le travail du MGNREGS soit toujours à un niveau élevé de 3,7 crore en février 2021 contre 3,1 crore en octobre. Le gouvernement a réglementé l’offre en raison de contraintes budgétaires – les jours-personnes créés sont passés de 64 crores en juin à 39,1 crores en juillet et à 24,2 crores en février.

Une moyenne de 50,98 jours d’emploi a été fournie à chaque ménage bénéficiaire dans le cadre du MGNREGS en 2020-2021, contre 48,4 jours l’année précédente. Dans le cadre de son programme de secours sous Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, le taux de salaire journalier sous MGNREGS a été augmenté de Rs 20 à Rs 202, à compter du 1er avril 2020.

Le mandat du régime en vertu de la loi MGNREG de 2005 est de fournir au moins 100 jours de «travail salarié» par exercice à chaque ménage rural dont le membre adulte se porte volontaire pour effectuer un travail manuel non qualifié. Cet objectif n’a jamais été atteint; même en 2020-2021, une moyenne de 50 jours de travail a été accordée à un ménage bénéficiaire.

Selon la Banque mondiale, la taille de la main-d’œuvre indienne était de 47,16 crore en 2020, contre 49,74 crore un an plus tôt. Le nombre était de l’ordre de 48 à 49 crores au cours des dernières années.

La population active comprend des personnes de 15 ans et plus qui fournissent de la main-d’œuvre pour la production de biens et de services et comprend les personnes actuellement employées et les personnes sans emploi mais à la recherche d’un emploi ainsi que les demandeurs d’emploi pour la première fois. Bien entendu, les travailleurs non rémunérés, les travailleurs familiaux et les étudiants sont exclus.

