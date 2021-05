Malheurs du coronavirus: la dynamique de recrutement ralentit en avril

La baisse des opportunités d’emploi est forte à 31% et montre des signes de panique. «Cela semble avoir éclipsé la baisse de 18% observée au cours de la même période l’année dernière», a déclaré Karanth.

La dynamique du marché du travail semble s’être ralentie en avril, impactée par la féroce deuxième vague d’infections à coronavirus. Les chiffres de clôture pour avril ont enregistré une baisse assez forte de 31% par rapport à mars et ont émergé le plus bas décompte de clôture pour 2021.

Le nombre d’emplois – candidats actifs, rafraîchis et acceptants – a à peine atteint la barre des deux lakh contre plus de 2,90 lakh en mars. Cependant, la bonne nouvelle est que les entreprises ont honoré les offres faites au cours des premiers trimestres porteurs. De plus, la demande de mains expérimentées a augmenté.

Kamal Karanth, co-fondateur de Xpheno, une société de recrutement spécialisée, a observé que la seconde vague brutale et la réémergence des verrouillages géographiques et économiques ont entraîné la suppression d’emplois. «La baisse actuelle devra être surveillée plus avant pour voir si elle déclenche une nouvelle courbe de baisse comme celle du T1 de FY2020-21», a-t-il déclaré.

La baisse des opportunités d’emploi est forte à 31% et montre des signes de panique. «Cela semble avoir éclipsé la baisse de 18% observée au cours de la même période l’année dernière», a déclaré Karanth.

Les possibilités à temps plein étaient également inférieures de 33% en avril par rapport au décompte de mars. Alors que les opportunités contractuelles ont diminué de 25%, les opportunités à temps partiel ont augmenté de 25% et les ouvertures de stages ont augmenté de 11%. À 1,8 lakh d’ouvertures actives, les opportunités à temps plein ont diminué de plus de 85 000 par rapport à mars. Cette baisse du volume des ouvertures actives à temps plein devrait créer un arriéré de recrutement à court terme au cours du trimestre en cours.

Alors que l’activité de recrutement dans les tranches d’expérience a connu une baisse moyenne de 13% en avril, la tranche d’expérience de 0 à 3 ans étant la plus touchée avec une baisse de 19%, la baisse de l’embauche pour l’expérience de 13 ans et plus était beaucoup plus faible à 9%. , les données de Naukri.com montrent.

Selon le portail de l’emploi, la dynamique de l’embauche a été affectée dans tous les secteurs, y compris les soins de santé et l’assurance-vie, bien qu’à un niveau inférieur. Les embauches dans des secteurs tels que l’assurance ont reculé de 5%, la pharmacie et la biotechnologie de 9%, tandis que celle du médical et de la santé de 10% en avril 2021.

Le secteur des logiciels informatiques, qui est resté protégé et a conduit à des embauches robustes au cours des derniers mois, a connu une baisse de 12%, soit moins que la moyenne nationale. D’autres secteurs tels que les produits de grande consommation et les télécommunications ont connu des baisses de 15% chacun. Le secteur de la vente au détail, qui a augmenté en mars 2021, a connu une forte baisse de 33% en avril en raison des heures d’ouverture restreintes ou de la fermeture en raison de verrouillages dans de nombreuses régions du pays. Des secteurs tels que l’hôtellerie et les voyages, la banque et la finance et l’enseignement et l’éducation sont restés fortement touchés par l’activité de recrutement au cours du mois.

La fermeture d’écoles, d’hôtels et de bureaux non essentiels a entraîné une baisse séquentielle de la demande de professionnels dans le secteur de l’éducation et de l’hôtellerie, qui a diminué d’un tiers chacun. Les embauches pour le marketing et la publicité ont subi une chute brutale de 26%.

Pawan Goyal, directeur commercial de Naukri.com, a déclaré: «Les secteurs de l’hôtellerie, du voyage, de la vente au détail et de l’éducation / enseignement continuent d’être les premiers secteurs à être les plus touchés, comme ce fut le cas lors de la première vague tandis que les secteurs pharmaceutique / médical / le secteur de la santé reste protégé. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.