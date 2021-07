Malia White de Under Deck Med est toute bandée à l’hôpital à la suite d’un grave accident

Malia White a partagé plus sur l’accident sur son Instagram. Apparemment, elle et son équipe actuelle conduisaient des scooters électriques à travers Majorque, en Espagne, lors de leur jour de congé, qui se trouvait justement être le même jour que la première de la saison 6 de Under Deck: Mediterranean. White n’a pas dit si elle avait été frappée par quelqu’un ou non, mais l’accident qui en a résulté lui a donné une fracture du coude, des orteils cassés et des points de suture. La star de télé-réalité a crédité son casque que ce n’était pas plus grave, affirmant que cela “m’avait littéralement sauvé la vie”. Voir ses photos après avoir été toutes bandées à l’hôpital :