Malice dans le message : hameçonnage dans les applications de messagerie

La vigilance combinée aux technologies anti-hameçonnage constituent un outil fiable dans la lutte contre le hameçonnage dans les applications de messagerie », explique Tatyana Shcherbakova, analyste de contenu Web senior chez Kaspersky.

Des données anonymes, fournies volontairement par Kaspersky Internet Security pour les utilisateurs d’Android, ont montré quelles applications de messagerie sont les plus populaires parmi les escrocs par hameçonnage. La plus grande part de liens malveillants détectés entre décembre 2020 et mai 2021 a été envoyée via WhatsApp (89,6%), suivi de Telegram (5,6%). Viber est à la troisième place avec une part de 4,7% et Hangouts a moins de 1%. Les pays connaissant le plus grand nombre d’attaques de phishing étaient la Russie (46 %), le Brésil (15 %) et l’Inde (7 %). Globalement, 480 détections ont été enregistrées par jour.

Selon la recherche, les applications de messagerie ont dépassé les réseaux sociaux de 20% en 2020, en termes de popularité parmi les utilisateurs, et sont devenues l’outil de communication le plus populaire. Les résultats de l’enquête montrent également qu’en 2020, l’audience mondiale des messagers s’élevait à 2,7 milliards de personnes et qu’en 2023, elle devrait atteindre 3,1 milliards. C’est près de 40 % de la population mondiale.

Kaspersky Internet Security pour Android a ajouté une nouvelle fonctionnalité, Safe Messaging, qui empêche les utilisateurs d’ouvrir des liens malveillants qu’ils reçoivent dans les applications de messagerie (WhatsApp, Viber, Telegram, Hangouts) et par SMS. En conséquence, Kaspersky a analysé les clics anonymisés sur les liens de phishing dans les applications de messagerie et a constaté qu’entre décembre 2020 et mai 2021, 91 242 détections ont été enregistrées dans le monde. Selon les statistiques, Kaspersky Internet Security for Android a détecté le plus grand nombre de liens malveillants dans WhatsApp, en partie parce qu’il s’agit du messager le plus populaire au monde. La plus grande part de ces messages a été détectée en Russie (42 %), au Brésil (17 %) et en Inde (7 %).

« Les statistiques montrent que le phishing dans les applications de messagerie instantanée reste l’un des outils les plus populaires parmi les escrocs. Cela est en partie dû à la grande popularité de ces applications auprès du public, ainsi qu’à la possibilité d’utiliser la fonctionnalité intégrée des applications pour mener des attaques. Parfois, il peut être difficile de déterminer si une attaque est du phishing, car la différence peut n’être qu’un caractère ou une erreur mineure. La vigilance combinée aux technologies anti-hameçonnage constituent un outil fiable dans la lutte contre le hameçonnage dans les applications de messagerie », explique Tatyana Shcherbakova, analyste de contenu Web senior chez Kaspersky.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.