Malignant : ce que les fans disent du dernier film d’horreur de James Wan

Tout au long de l’année, les fans d’horreur ont eu droit à un certain nombre de continuations et de réimaginations de franchises préférées des fans, que ce soit The Forever Purge, A Quiet Place Part II, Don’t Breathe 2 ou Candyman. Mais à la fin de l’été, le réalisateur de The Conjuring, James Wan, nous a offert quelque chose de complètement différent et surtout de terrifiant : Malignant. Depuis la sortie du film en salles et sur HBO Max le week-end dernier, les fans ont partagé leurs réactions au film, et il y a beaucoup de réflexions amusantes sur celui-ci.