“Malignant” est l’une des expériences cinématographiques les plus bizarres depuis des années

Peu de cinéastes de genre ont eu une production plus large depuis le début que James Wan, mais ce qui est tout aussi impressionnant, c’est qu’il joue rarement les mêmes notes. Après avoir lancé la tendance du « porno de torture » ​​avec Saw en 2004, un film beaucoup plus sobre que la réputation de la franchise au sens large ne le laisserait croire, Wan a apporté plus de sensibilités d’horreur à l’ancienne à The Conjuring and Insidious, qui faisait le trafic de craquements des portes, des poupées effrayantes et des terreurs invisibles qui se cognent dans la nuit. Les alarmes de saut étaient extrêmement efficaces, en grande partie parce que Wan était patient pour créer un sentiment de terreur, que ce soit à cause d’une possession démoniaque ou d’une projection astrale. Bien sûr, ce que Saw, The Conjuring et Insidious ont également en commun, c’est qu’ils ont explosé en tant que franchises d’horreur à grand succès, qui sont toujours aussi solides à ce jour. (À savoir: The Conjuring et Saw ont eu de nouvelles entrées cette année, et, si l’on en croit les rumeurs, Insidious pourrait bientôt les rejoindre.)

Mais alors que Wan s’est imposé comme une sorte de chuchoteur de franchise d’horreur, il a fait le pivot de la réalisation de films à succès avec le double coup ridicule de Furious 7 et Aquaman. Si ces films ont fait quelque chose, ils ont affirmé que le réalisateur embrasserait joyeusement le camp lorsque l’occasion se présenterait, qu’il s’agisse de voitures chères volant dans les airs à plusieurs reprises ou du royaume de l’Atlantide utilisant une pieuvre géante pour frapper des tambours lors de combats de gladiateurs sous-marins. Ce n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais si vous pouvez vous mettre sur la longueur d’onde sans vergogne, les superproductions de Wan sont un sacré bon moment au cinéma.

Wan retourne dans le monde des super-héros l’année prochaine avec Aquaman et le royaume perdu, une suite où Orm de Patrick Wilson semble travailler au noir en tant que Moïse avant de se séparer de la mer Rouge. (Je vais débourser autant d’or atlante que nécessaire pour regarder ça dès que possible.) Mais avant que cela n’arrive, le cinéaste est une fois de plus revenu à ses racines pour une autre vanité d’horreur originale. Le résultat est Malignant, un projet avec mystérieusement peu de fanfare avant sa sortie – pour une raison quelconque, le film a semblé être marqué par la mort par Warner Bros. compte tenu d’une projection de presse de dernière minute et d’une levée de l’embargo sur les critiques quelques heures avant sa sortie sur HBO. Max. Mais après avoir vu (expérimenté? halluciné? basé sur le libre?) Malin, je suis à peu près certain que le studio n’enterrait pas tant le film qu’il essayait d’empêcher que l’on ne sache à quel point c’est de la merde. Wan ramène la même énergie campy de ses blockbusters au genre qui l’a d’abord mis sur la carte, et le film se sent destiné à devenir un objet de ferveur culte pour son pur WTF-ery.

En fait, la seule façon de discuter de Malignant en détail est de décomposer son intrigue dingue, alors s’il vous plaît, ne lisez pas plus loin si vous voulez entrer dans ce film sans rien savoir à ce sujet. (Cela vaut vraiment la peine d’être vu, je vous le promets, et alors vous devriez soit lire le reste de ce blog, soit en parler à votre thérapeute.)

Après un prologue inquiétant qui se déroule dans les années 1990 dans un hôpital gothique – « Il est temps d’éliminer le cancer », entonne le médecin principal après avoir maîtrisé une patiente violente et invisible – Malignant suit Madison (Annabelle Wallis), une femme enceinte de huit mois mais se méfier de ce qui pourrait arriver à son bébé après avoir subi trois fausses couches. Après son retour du travail, elle se dispute avec son mari violent, Derek (Jake Abel), qui claque la tête de Madison contre un mur, la faisant saigner. Ce soir-là, alors que Derek dort sur le canapé du salon, une entité mystérieuse entre dans la maison et l’assassine brutalement. Madison découvre plus tard le corps mutilé de son mari et est brièvement poursuivie par la silhouette, qui l’assomme ; Malheureusement, au moment où elle se réveille à l’hôpital avec sa sœur Sydney (Maddie Hasson) à ses côtés, elle a également perdu son bébé.

L’incident traumatique n’est que le début des ennuis de Madison, alors qu’elle commence à ressentir une étrange combinaison de paralysie du sommeil et de visions psychiques, témoin des meurtres de plusieurs personnes qui finissent par mourir dans la vraie vie. Madison soupçonne bientôt que les meurtres macabres ont quelque chose à voir avec son enfance réprimée avant qu’elle ne soit adoptée par la famille de Sydney, une période où elle avait un ami apparemment imaginaire nommé Gabriel qui avait des impulsions violentes qu’il lui communiquait (à plus d’une occasion, il appelé le diable). Il semble que [extreme Poe Dameron voice] d’une manière ou d’une autre, Gabriel est revenu.

Dans le but de convaincre le public que Gabriel est réel et non le fruit de l’imagination de Madison, il est capable de parler par le biais d’appels téléphoniques et de fréquences radio. (Il tire même la merde avec quelques détectives d’homicide sur un iPhone à un moment donné.) Ses capacités apparemment surnaturelles incluent l’affection de l’électricité via (je suppose?) La télékinésie, similaire à Eleven dans Stranger Things. La voix de Gabriel est quelque peu brouillée, mais en plein essor et empreinte de menace – il sonne essentiellement comme un cousin éloigné et costaud de Venom de Tom Hardy. Et Gabriel ne se contente pas de prendre des gens au hasard : il tue les médecins du Mystérieux Prologue Hospital où [gasp!] Madison a été admise avant son adoption. (Son nom d’origine était Emily, c’est ainsi que Gabriel l’appelle à plusieurs reprises.) Il kidnappe également une femme, qui n’est pas médecin mais clairement quelqu’un d’important, et l’attache dans un grenier.

Avec toutes ces connexions, Madison devient le principal suspect de la police dans les meurtres, même si elle les met en garde contre la tuerie de Gabriel. Ce n’est que lorsque l’un des détectives a une rencontre proche de la mort avec Gabriel et aperçoit son visage mutilé – je te chie pas, il est comparé à Sloth des Goonies – qu’ils commencent à prendre les soupçons de Madison plus au sérieux. Mais les flics l’arrêtent toujours quand – et je ne sais vraiment pas comment mettre cela en place car cela sort de nulle part et atterrit littéralement avec un bruit sourd – la femme que Gabriel kidnappe se libère et tombe à travers le plafond de Madison. Alors maintenant, la pauvre et confuse Madison est dans une cellule de détention avec un groupe de femmes la réprimandant.

Pendant ce temps, Sydney continue de fouiller dans le passé, espérant trouver un indice sur ce qui s’est passé à l’hôpital pendant l’enfance de Madison et sur ce qu’est Gabriel. Elle déniche enfin des images d’archives de l’hôpital qui expliquent ce qui se passe réellement : [deep breath] Gabriel est le jumeau parasite de Madison, autrefois conjoint à l’arrière de son corps dans son enfance comme un monstre de Cronenberg :

En « coupant le cancer », les médecins ont retiré la majeure partie de Gabriel du corps de Madison, mais ils ne pouvaient pas totalement séparer son cerveau sans la tuer. Les grossesses de Madison le nourrissaient par inadvertance, et quand ce connard Derek s’est cogné la tête contre le mur, Gabriel a été essentiellement réveillé de son état de sommeil. Ils font tout le truc du professeur Quirrell-Voldemort de Harry Potter à l’école des sorciers, sauf que Gabriel peut détourner le corps de Madison et assassiner horriblement des gens qui marchent à l’envers. C’est à la fois effrayant et, en pratique, absolument hilarant :

Il est tentant de faire l’éloge de Malignant sous l’idée que des films comme celui-ci sont rarement réalisés, mais, euh, quand est-ce que quelque chose comme ça a déjà été fait? L’ambiance est comme une combinaison tordue de films giallo classiques et (non, sérieusement) de Venom, alors que le push-pull entre Madison et Gabriel, dont la voix devient de plus en plus ridicule à mesure qu’il parle, atteint des sommets comiques quand ils commencent à s’accumuler un décompte géant en massacrant des détenus et des flics avec des tours de force surhumains. (Non, il n’est jamais correctement expliqué pourquoi le jumeau parasite la rend forte comme l’enfer, ou le fait qu’il a les mêmes pouvoirs que Static Shock.)

Un film aussi merveilleusement dérangé que Malignant défie la catégorisation soignée comme simplement bon ou mauvais – c’est une expérience inoubliable d’absurdité consciente d’un cinéaste qui a utilisé toute la bonne volonté qu’il a gagnée grâce au milliard de dollars et plus d’Aquaman au box-office pour obtenir le même studio pour payer la facture de ce qui est de loin le film le plus ambitieux et le plus bizarre de sa carrière. Ce que je donnerais pour entendre la réunion de pitch originale pour ce film, qui, j’imaginais, allait quelque chose comme ça :

INT. WARNER BROS. STUDIOS JAMES WAN : Et s’il y avait des jumeaux siamois, mais que l’un d’entre eux était maléfique, se précipitait comme une araignée et ressemblait un peu à Sloth des Goonies ? Nous laisserons entendre qu’il est une entité démoniaque, mais il n’est en fait qu’une tumeur glorifiée à l’arrière du crâne d’une femme – je pense peut-être à l’archéologue de ce terrible remake de 2017 de La momie. Lorsque le jumeau parasite prend le contrôle de son corps, le jumeau maléfique se bat comme si Jason Voorhees était choisi dans Tenet. Ça s’appellera Malignant. WARNER BROS. PDG ANN SARNOFF: … Je pensais que cette réunion concernait la suite d’Aquaman. JAMES WAN : Oh oui, j’ai une idée géniale pour donner à Patrick Wilson une cure de jouvence biblique. J’ai juste besoin de sortir Malignant de mon système d’abord. WARNER BROS. PDG ANN SARNOFF : [Stares at the box office numbers of the superhero movie where Jason Momoa led a leviathan voiced by Julie Andrews into battle against Atlanteans riding great white sharks like horses to defend a bunch of crab-people and their monarch, called the Brine King, sighs deeply.] OK, bien sûr.

Reste à savoir ce que fera Wan après Aquaman et le royaume perdu. Qu’il fasse un film d’horreur ou qu’il prenne les rênes d’un mât de tente à gros budget, il s’est avéré être un cinéaste commercialement viable. Que décidera Wan de faire ensuite ? D’une part, Aquaman et Furious 7 sont parmi les blockbusters les plus divertissants de la dernière décennie, pleins de moments admirables et bouleversants de stupidité consciente. D’un autre côté, l’horreur est l’endroit où Wan s’est fait les dents, et le génie campy de Malignant a démontré qu’il avait encore beaucoup de tours imprévisibles dans son sac.

Certes, Wan a des antécédents de ses films d’horreur qui se sont transformés en franchises bien après s’être éloigné du fauteuil du réalisateur. (Il n’a réalisé que le premier film Saw, et deux entrées chacune dans les franchises Conjuring et Insidious.) Malignant plante la possibilité de son propre potentiel de franchise – après tout, Gabriel fera toujours partie du corps de Madison et risque de sortir de l’arrière de sa tête comme un bouton surdimensionné pour semer plus de chaos. Mais le gadget peut s’user une fois que le public est au courant de ce qui se passe; la seule façon dont 2 Malignant 2 Tumorous pourrait fonctionner est de devenir une sorte de film d’action d’avant-garde où quelqu’un tourne toujours le dos à son adversaire. (Pour être clair : regarderait.)

Mais même si Malignant n’est qu’un projet ponctuel et non une autre franchise d’horreur compatible Wan, il semble destiné à avoir une longue durée de vie, en particulier parmi les amateurs de genre. Peut-être l’expérience cinématographique la plus WTF depuis Serenity, Malignant est un film qui doit être vu pour être cru. Comme son sujet nauséeux, ce film unique et sans compromis étrange a une façon de rester dans votre tête.