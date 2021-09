Malignant Streaming: Comment regarder le nouveau film d’horreur

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Depuis près de 20 ans maintenant, James Wan choque le public avec des films d’horreur comme Saw, The Conjuring et Insidious, créant certains des cinéphiles les plus terrifiants et traumatisants avec ses histoires complexes et ses morts horribles qui nous laissent tordre et tourner dans nos sièges. Après une pause de cinq ans après avoir rempli les cinémas de sensations fortes et de frissons, Wan est de retour avec Malignant, un film d’horreur psychologique sur une femme (Annabelle Wallis) qui rêve de meurtres macabres qui se produisent dans le monde réel et son voyage pour découvrir la vérité derrière le tueur derrière eux. Et même si vous pouvez regarder l’histoire se dérouler sur grand écran ce week-end, vous pourrez également regarder Malignant en streaming, et voici comment.