Malik Beasley partage un message derrière les barreaux ⋆ 10z viral

in

Le joueur des Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, purge actuellement sa peine de 120 jours à la suite d’un étrange incident avec une arme à feu en septembre.

Il a commencé sa peine le 1er juin et à peine 11 jours plus tard, il a déjà un message pour tout le monde sur ses progrès et ses réflexions jusqu’à présent.

Dans la lettre de Beasley, il déclare comment il va, “fait mieux et est plus proche de Dieu”. “Je travaille toujours dur tous les jours sur et en dehors du terrain pour être la meilleure version de moi-même”, a-t-il ajouté.

L’ancienne 19e sélection globale des Denver Nuggets lors du repêchage de 2016 est tombée en disgrâce après avoir signé son contrat de quatre ans avec les Timberwolves pour 60 millions de dollars en 2020.

Tendance de l’action secondaire

Pour quelqu’un qui pourrait apparemment tout avoir dans la vie, il a pris des décisions de vie discutables qui l’ont finalement conduit en prison. Je ne pouvais même pas commencer à imaginer la situation ou les décisions qu’il a dû prendre mais à la fin, il a clairement besoin de travailler sur lui-même.

Espérons que cette période loin de la vie ordinaire soit un réveil pour le jeune homme de 24 ans.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source