Malik et Turini remportent la victoire dans un marathon épique d’Ibiza Trail

18/10/2021 à 16h52 CEST

Sport.es

Le trail est dur, combatif, spectaculaire, épique. Le retour de l’Ibiza Trail Marathon a réuni tous ces éléments dans son voyage traditionnel à travers la magnifique baie de Sant Antoni et les enclaves les plus inconnues de ce bel endroit.

Le facteur météorologique n’a fait qu’augmenter la difficulté du parcours renouvelé, avec la beauté, la demande et l’attrait qui font de l’Ibiza Trail Marathon un événement unique. En effet, sur les 604 athlètes inscrits à l’épreuve, seuls 469 ont réussi à franchir la ligne d’arrivée au Passeig de Ses Fonts dans les trois modalités en litige : 46 kilomètres (« trail marathon »), 21 kilomètres (« médium trail ») et 10 kilomètres (« light trail »).

Dans la modalité reine de l’Ibiza Trail Marathon, le Marathon Trail, qui s’est déroulé sur 46 kilomètres de rêve, a été l’endroit où nous avons assisté au duel le plus spectaculaire. La liste des personnalités présentes au départ à 8h00 sur le Passeig de Ses Fonts nous a fait rêver d’une édition inoubliable. Cela n’a pas déçu.

Le Murcien d’origine marocaine Zaid Ait Malek a rempli les pronostics et a gagné avec 3:27:26. Malek a battu dans un duel serré un légendaire Ibiza Trail Marathon, l’incombustible Ignasi Cardona (3:31:50), qui était à un pas du triplé -après les victoires des éditions précédentes en 10K et 21K-. Le podium de luxe de l’épreuve a été complété par le vainqueur 2015, le coureur d’ultra-distance italien Franco Collé (4:09:43). « J’en ai profité au maximum, à mon rythme. Les 10 derniers kilomètres, avec ravins et descentes m’ont enchanté. Ce test a tout pour plaire & rdquor;, a déclaré Malek dans meta.

Dans la catégorie féminine, l’italienne Giuditta Turini a démontré sa qualité. Bien qu’il ait reconnu auparavant que les 46 kilomètres n’étaient pas sa distance, il a utilisé tout son talent pour s’imposer avec solvabilité dans le Marathon, avec 4:10:58. Sa compatriote Chiara Galli (4:28:19) et Laura Roig d’Ibiza (4:45:57) composaient le podium de la grande épreuve de l’Ibiza Trail Marathon.

Sur le Medium Trail, le Paraguayen William Aveiro a réimposé sa loi pour une autre année. Après avoir remporté le 21K en 2018 et le 10K en 2019, il est revenu cette année sur la moyenne distance pour voler sous la pluie. Le dernier temps, 1h30’08 », précise que les conditions n’ont pas affecté négativement sa carrière, bien au contraire : « C’était comme un gant. De plus, le changement d’itinéraire est génial, je pense que cela le rend beaucoup plus rapide & rdquor;, a souligné Aveiro. Un mythique de l’épreuve, quintuple podium de l’épreuve, José Antonio Planells, et José Antonio Motilla secondaient le Paraguayen sur le podium.

Dans l’épreuve féminine du Medium Trail, victoire de l’athlète basée à Ibiza, Catalina Vasilache (2:08:39), qui a imposé un départ puissant dès le départ pour venir à bout de Lydia Yern et Elena Izquierdo. « Je ne m’attendais pas à la victoire, mais j’ai réussi à maintenir un rythme soutenu depuis le début et j’ai trouvé la victoire & rdquor ;, a commenté Vasilache.

Les premiers à arriver étaient les concurrents du 10K. Dans celui-ci, Adrián Irles, originaire d’Alicante, a gagné avec un temps de 42:59, dans un duel serré avec Abraham Bringue qui s’est réglé dans les derniers kilomètres. Javier Ferrer a terminé troisième. « J’avais déjà couru le semi-marathon et j’ai adoré ça. Cette fois, je n’ai pas été déçu. Il y a eu quelques dérapages mais ça a été spectaculaire & rdquor;, a déclaré celui de Crevillente.

Pour sa part, Paula Pérez a été la gagnante chez les femmes. En franchissant l’arc en 1:01:08, elle a nettement dépassé Sara Illescas et Mirtha Roxana Leguiza. « C’était une course très amusante. Les paysages du haut sont brutaux & rdquor;, affirmait Paula Pérez à l’arrivée.

Cette dernière édition de l’Ibiza Trail Marathon marque la réunion de Sant Antoni de Portmany et de l’île d’Ibiza avec le meilleur du trail. Un test tourné vers l’avenir, avec pour objectif d’ajouter une course d’ultra-distance dans l’année à venir. D’ici là, nos rétines resteront avec l’effort des coureurs et l’épopée de cette treizième édition indélébile, à retenir.

Vainqueurs du marathon d’Ibiza Trail. Homme:

1.Zaïd Ait Malek 3:24:20

2. Ignasi Cardona 3:28:44

3.Franco Collé 3:47:05

Vainqueurs du marathon d’Ibiza Trail. Féminin:

1.Giuditta Turini 4:10:58

2.Chiara Galli 4:28:19

3.Laura Roig 4:45:57

Vainqueurs de l’Ibiza Trail Media Marathon. Homme:

1.William Aveiro 1:30:09

2. José Antonio Planells 1:42:55

3.Juan José Motilla 1:44:05

Vainqueurs de l’Ibiza Trail Media Marathon. Féminin:

1.Catalina Vasilache 2:08:39

2.Lydia Yern 2:13:46

3.Elena Izquierdo 2:15:31

Gagnants Ibiza Trail 10 km. Homme:

1.Adrián Irles 42:59

2.Abraham Bringue 43:27

3.Javier Ferrer 43:38

Gagnants Ibiza Trail 10 km. Féminin:

1.Paula Pérez 1:01:08

2.Sara Illescas 1:04:06

3.Mirtha Roxana Leguiza 1:05:29