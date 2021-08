Malik Monk explique pourquoi il a signé avec les Lakers pour un contrat minimum

La signature de Moine Malik pour Les Lakers de Los Angeles est devenu l’un des plus rentables de Free Agency 2021. L’ancien joueur de Charlotte Hornets a signé avec la franchise de Los Angeles pour un contrat d’une saison et reçoit le salaire minimum, malgré un niveau de basket bien supérieur à ce prix.

Monk lui-même a récemment expliqué pourquoi il avait choisi le combat pour le ring plutôt que pour l’argent : “Ici, je peux apprendre à être un professionnel, à travailler plus intelligemment et à être un homme. Je n’ai que 23 ans et j’en ai encore beaucoup. . pour apprendre et s’améliorer “.