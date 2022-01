Malik Monk, joueur décisif de la saison pour les Lakers de Los Angeles

Personne n’aurait pu imaginer qu’à ce stade de la saison, une grande partie du succès de Les Lakers de Los Angeles allait dépendre d’un joueur comme Moine Malik. Ce talentueux joueur de 23 ans n’avait pas réussi à s’imposer en championnat et a vu dans l’appel des Angelenos presque un ultimatum pour montrer qu’il peut être quelque chose de plus qu’un éternel joueur secondaire, voire tertiaire. À ce stade, les seuls doutes qui persistent autour de lui sont de savoir s’il peut se qualifier pour des récompenses individuelles qui reflètent sa formidable amélioration et font voir au monde entier le mérite d’être un starter et de performer à un niveau exalté dans une équipe pleine de stars et d’illustres noms.

Dès le début, le bon vieux Malik était presque le seul des joueurs secondaires signés par les Lakers à répondre aux attentes d’ouvrir le terrain, d’offrir des espaces aux stars et de tirer efficacement. Parmi les nombreuses signatures faites par ceux en violet et or, Monk est presque le seul avec une vraie voie d’avenir et autour duquel il pourrait y avoir des attentes de croissance, mais personne ne s’attendait à ce qu’il assume si naturellement la responsabilité d’être le principal lieutenant de James Lebron. Avec la blessure de Davis, le débat éternel sur ce que Westbrook contribue et soustrait et le manque de continuité des autres joueurs secondaires, la figure de Monk émerge fortement avec des chiffres spectaculaires en moyenne, et plus encore depuis qu’il a quitté le démarreur.

Malik Monk depuis le début (6 matchs) : 22.2 PPG

55,4 FG%

49,0 3P% sur 8,2 tentatives Il est sous contrat de vétérinaire. pic.twitter.com/nemPpIwXy3 – StatMuse (@statmuse) 8 janvier 2022

Malik Monk, salaire à la Pyrrhus et excellente performance

On parle beaucoup de la possibilité que Les Lakers de Los Angeles rajoutez quelques autres cash sur le périmètre, l’un des candidats étant Buddy Hield, reconnu comme l’un des meilleurs tireurs de la ligue. Cependant, si nous comparons les nombres entre les deux, nous réalisons la suprématie de Moine Malik Par rapport à cela dans tous les paramètres du jeu, donc une différence de salaire exorbitante. Et c’est que Monk ne gagne que 1,7 million de dollars, ce qui ne représente pas de loin l’impact qu’il a sur le jeu de son équipe. Son engagement ne fait aucun doute et s’il continue dans cette veine, il peut devenir un joueur essentiel sur le chemin du ring des lakers.

FG% cette saison :

48.1 – Moine Malik

38.7 – Buddy Hield 3P% cette saison :

39.7 – Moine Malik

37.8 – Buddy Hield Salaire cette saison :

1.7M – Malik Moine

22M – Buddy Hield pic.twitter.com/66ThioEVxB – StatMuse (@statmuse) 8 janvier 2022