Malik Monk, la solution d’urgence des Los Angeles Lakers

Quand les choses ne finissent pas de fonctionner, il est toujours bon d’avoir un élément de déséquilibre auquel on ne s’attendait pas et dans le cas de Les Lakers de Los Angeles c’est ça Moine Malik. Le talentueux attaquant s’avère être un tireur extérieur efficace, mais aussi pour apporter des choses très intéressantes en défense. Sa présence sur le terrain contribue de manière très notable à la bonne évolution de l’équipe et contre les Sacramento Kings il l’a encore démontré avec une excellente performance.

Share