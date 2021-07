Malik Tillman du Bayern Munich parle de Munich, Robert Lewandowski, sa famille

Malik Tillman a longtemps été considéré comme l’un des talents les plus brillants des équipes de jeunes du Bayern Munich. Après avoir été promu au Bayern II de l’équipe U-19 du club à la fin de la saison 2019/2020, Tillman a marqué cinq buts pour aider les jeunes Bavarois à remporter le championnat de la 3.Liga.

L’année dernière, Tillman était avec le Bayern II à temps plein et était même sur le banc de la première équipe des Supercoupes DFL et UEFA. Une blessure au LCA a mis Tillman sur la touche pour le reste de la saison, et il est maintenant complètement rétabli et de retour à l’entraînement – ​​non seulement avec le Bayern II mais aussi avec la première équipe

Tillman a récemment fait une séance de questions-réponses avec le compte Instagram du Bayern Campus sur sa famille, ses forces et ses faiblesses sur le terrain et ses modèles. Il a été récapitulé sur le site Web du club.

En 2015, le Bayern a recruté le frère aîné de Malik, Timothy, pour l’équipe U-17 du club de Greuther Fürth. Malik est venu avec Timothy et a rejoint les équipes plus jeunes du club. “Nous voulions vraiment prendre le risque et en tirer le meilleur parti”, a déclaré Tillman. « Pouvoir jouer au Bayern Munich est quelque chose de spécial à chaque fois. C’est un honneur de jouer pour l’un des plus grands clubs du monde et de porter le maillot du Bayern.”

En ce qui concerne ses forces et ses faiblesses, Tillman est devenu assez précis. “Je dois encore améliorer un peu mon pied gauche et je pourrais être encore plus ambitieux dans de nombreuses situations.” Tillman continue: “Je compterais mon jeu de passes et mon aperçu du jeu sur mes forces et prétendrais que j’ai une bonne finition.” A-t-il un poste préféré ? “Je préfère jouer en tant que meneur de jeu en 10 position.”

Quant aux modèles à suivre, qui les agresseurs de 19 ans admirent-ils de nos jours ? Pour Tillman, c’est assez évident.

“Outre [Romelu] Lukaku – c’est une machine – mon attaquant préféré est définitivement Robert Lewandowski.” Tillman a jailli: «J’aime particulièrement le fait qu’il travaille toujours très dur sur lui-même. Vous pouvez certainement apprendre beaucoup de lui en termes d’ambition et de professionnalisme. Il est toujours impliqué à 100% et donne le meilleur de lui-même à chaque séance d’entraînement. Mais si vous êtes autorisé à vous entraîner avec les professionnels, vous pouvez apprendre une quantité incroyable. Vous devez toujours croire en vos propres forces et profiter du football.

Timothy Tillman n’est plus avec le Bayern. Il est revenu à Fürth il y a quelques années, et avec un écart d’âge de trois ans, il a beaucoup d’expérience à donner à son jeune frère.

« Ma relation avec mon frère est très bonne. Nous échangeons régulièrement des idées sur une grande variété de sujets et nous nous rendons souvent visite », a déclaré Malik. “Précisément parce qu’il a déjà vécu exactement ce que je suis actuellement autorisé à vivre, il continue de me donner des conseils importants pour la vie et ma carrière sportive.”

Photo de Matthias Balk/alliance photo via .