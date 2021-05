Malikah Diane Bennett accusée de maltraitance d’enfants, meurtre ⋆ 10z viral

Une mère est en état d’arrestation en Caroline du Nord pour meurtre et autres accusations liées à la mort d’une fillette disparue de quatre ans, les autorités croient fermement qu’il s’agit de la fille de la femme.

Selon les registres de la prison du bureau du shérif du comté de Mecklenburg, Malikah Diane Bennett, 31 ans, a été réservé à 1h15 samedi matin pour meurtre au premier degré, maltraitance d’enfants infligeant des blessures graves et destruction d’un corps / dissimulation d’une mort artificielle.

L’affilié de Charlotte CBS, WBTV, a rapporté que le corps de l’enfant retrouvé mort vendredi à 3720 Braden Drive n’a pas encore été identifié de manière positive. Cependant, la fille du suspect est portée disparue depuis environ quatre mois, selon le rapport, et les autorités «ont reçu des conseils pour qu’un acte criminel ait pu être impliqué» dans la disparition de la jeune fille.

L’affilié de Fox, WJZY, a rapporté que le corps de la fille avait été enterré dans la cour.

Bennett faisait partie de ceux qui «se sont manifestés volontairement pour être interviewés par des détectives», a poursuivi le reportage de WBTV.

Le WCCB, affilié de Charlotte CW, a suggéré la chronologie des événements suivante. Les appelants étaient préoccupés par le fait que l’enfant n’avait pas été vu depuis un certain temps. Des détectives de l’unité des personnes disparues du département de police local ont d’abord été chargés de déterminer où l’enfant pourrait le faire. Ce qu’ils ont découvert indiquait de plus en plus une mort néfaste, de sorte que les détectives d’homicide ont repris l’affaire. Ils sont finalement allés à la maison et ont découvert les restes de l’enfant.

Le département de police de Charlotte-Mecklenburg «a fait entrer des chiens cadavres pendant la fouille», a rapporté WSOC, un affilié local d’ABC. La station a précisé, cependant, qu’il n’est pas clair si les chiens ont directement conduit à la découverte du corps ou étaient simplement sur les lieux.

Cette station a déclaré qu’une grande zone autour de la maison était encordée vendredi soir.

Les voisins et le personnel de l’école ont «immédiatement» commencé à construire un mémorial à la victime, ont déclaré le WSOC et le WJZY.

«Beaucoup d’émotions parce que je travaille avec cette famille», assistante sociale de l’école Mélanie Williams dit WSOC. «Une partie de moi est, comme, ‘ai-je raté quelque chose?» »

Williams a dit à WJZY qu’elle s’était arrêtée pour soutenir sa famille et ses voisins parce que toute la communauté scolaire souffrait.

«Vraiment, juste, des prières pour tous ceux qui sont impliqués dans cela parce que c’est vraiment une mauvaise situation», a déclaré le professeur Lashonda Alexander.

Alexander a déclaré à WJZY que le suspect «avait vécu tellement de choses ces dernières semaines». Le rapport ne précise pas ce que pourrait être la situation du défendeur.

Tous les rapports locaux ont indiqué que la victime n’avait pas été nommée. Le Charlotte Observer a rapporté que la police prévoyait de divulguer son identité une fois qu’elle sera positivement identifiée.

La cause et le mode de décès de la victime n’ont pas encore été dévoilés, a ajouté le journal.

