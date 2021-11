Malikah Shabazz, fille de Malcolm X, retrouvée morte

La fille de Malcolm X, Malikah Shabazz, est décédée. Selon Entertainment Tonight, Shabazz a été retrouvée morte dans son appartement de Brooklyn lundi. Les autorités ont déclaré qu’elles ne soupçonnaient pas d’acte criminel pour le moment. USA Today a rapporté que sa mort semble être due à des causes naturelles.

Shabazz aurait été retrouvée inconsciente par sa fille vers 17 heures, heure locale, lundi. Elle avait 56 ans au moment de son décès. Shabazz était l’une des six filles nées du défunt leader des droits civiques. Elle et sa sœur jumelle, Malaak, sont nées après la mort de Malcolm X. Leur mère, le Dr Betty Shabazz, était enceinte des jumeaux au moment de son décès. Bernice King, la plus jeune enfant du regretté Dr Martin Luther King Jr., s’est rendue sur Twitter pour partager une déclaration sur le décès de Shabazz. Elle a informé ses partisans de l’histoire de Shabazz et a écrit que ses pensées allaient à sa famille.

Je suis profondément attristé par le décès de #MalikahShabazz. Mes pensées vont à sa famille, les descendants du Dr Betty Shabazz et de Malcolm X. Le Dr Shabazz était enceinte de Malikah et de sa sœur jumelle, Malaak, lorsque frère Malcolm a été assassiné. Sois en paix, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC – Soyez un roi (@BerniceKing) 23 novembre 2021

La mort de Shabazz survient quelques jours seulement après que deux des trois hommes qui avaient été précédemment reconnus coupables du meurtre de Malcolm X aient été disculpés. Muhammad Aziz et feu Khalil Islam ont été condamnés en 1966, un an après le meurtre de Malcolm X. Aziz et Islam, qui s’appelaient alors respectivement Norman 3X Butler et Thomas 15X Johnson, ont passé deux décennies en prison à la suite de leurs condamnations. Cependant, ils ont maintenu leur innocence en prison. Aziz a été libéré de prison en 1985 et Islam a été libéré deux ans plus tard. Islam est décédé en 2009.

Des décennies après le meurtre de Malcolm X, Aziz et Islam ont vu leurs peines annulées par la juge de Manhattan, Ellen Biben. Cette mise à jour intervient après qu’un effort conjoint entre le bureau du procureur du district de Manhattan et les avocats des deux hommes a découvert de nouvelles preuves concernant cette affaire. Ils ont déterminé que le FBI et le département de police de New York avaient retenu des preuves au procès qui auraient pu prouver l’innocence d’Aziz et d’Islam. À la lumière de cette découverte, le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. a exprimé aux familles de Malcolm X, Islam et Aziz : « Je m’excuse pour les violations graves et inacceptables de la loi et de la confiance du public. au nom des forces de l’ordre de notre pays pour cette injustice de plusieurs décennies, qui a érodé la confiance du public dans les institutions conçues pour garantir l’égale protection de la loi. »

À la suite de l’annulation plus récente de leurs condamnations, Aziz a publié une déclaration via ses avocats. Sa déclaration disait : « Je suis un homme de 83 ans qui a été victimisé par le système de justice pénale, et je ne sais pas combien d’années je dois encore faire preuve de créativité. Cependant, j’espère que le même système qui était responsable de cette parodie de justice assume également la responsabilité du mal incommensurable qu’elle m’a causé. »