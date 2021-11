Malin Andersson prend des antidépresseurs pendant sa grossesse après des pensées suicidaires

Malin attend son deuxième enfant (Photo : ./@missmalinsara, Instagram)

Malin Andersson a parlé de son combat contre la dépression prénatale et révèle qu’elle prend des antidépresseurs pendant sa grossesse après avoir eu des pensées suicidaires.

L’ancienne star de Love Island attend actuellement son premier enfant avec son petit ami Jared et a annoncé la nouvelle en août, plus de deux ans après la mort de sa petite fille Consy quelques jours seulement après sa naissance prématurée.

Dimanche, Malin a révélé qu’elle avait été inspirée par les appels du Dr Alex George pour mettre fin à la stigmatisation contre la prise de médicaments pour les problèmes de santé mentale, et a partagé son épreuve déchirante.

Dans un Instagram, l’ancienne star de télé-réalité a partagé une photo d’elle tenant une pilule et a expliqué: « Comme vous le savez tous, cette grossesse a été une période difficile pour moi. Cela a suscité des émotions et des sentiments et des traumatismes non guéris dont je ne savais pas qu’ils existaient dans mon âme et mon corps.

« J’ai énormément lutté et j’ai commencé à souffrir de dépression prénatale et de pensées suicidaires à partir du 2e trimestre. Je sais que c’est un ÉNORME tabou et un tel stigmate de prendre des antidépresseurs pendant la grossesse.

«Personne ne veut en parler ou admettre s’il le fait, et ils ont peur de demander de l’aide s’ils ont des difficultés avec leur grossesse. Ils hésitent également à donner des antidépresseurs et à associer beaucoup d’avantages et d’inconvénients, nous nous sentons donc damnés si nous le faisons et damnés si nous ne le faisons pas.

Malin a poursuivi en expliquant que même si elle avait surmonté d’énormes batailles, elle avait besoin d’aide cette fois-ci.

Elle a exhorté les autres femmes enceintes à ne pas « avoir peur » de demander de l’aide si elles ont également des problèmes de santé mentale pendant la grossesse.

« Ce n’est pas parce que vous êtes enceinte que vous DEVEZ être heureux – que tout devrait être soleil et arc-en-ciel », a-t-elle déclaré.

« Cela ne fonctionne pas toujours comme ça – je n’ai jamais pensé que je souffrirais de dépression prénatale et de pensées intrusives… c’est pourquoi je poste. Pour aider quelqu’un qui peut avoir besoin de demander de l’aide.

Plus: Love Island



« Vous avez ceci. Ne vous sentez pas coupable de vous sentir comme vous le faites.

Malin a annoncé qu’elle attendait un bébé cet été et a partagé une photo en noir et blanc de Jared berçant son baby bump avec la légende : »Mon prochain chapitre. Mon nouveau départ. Ma fin heureuse. Tout mon univers. Tout à moi.’



PLUS : Richard Hammond et James May du Grand Tour répondent aux critiques de Will Young sur les « blagues gays » : « Nous ne sommes pas du tout homophobes »



PLUS : Strictly Come Dancing 2021 : Gordon Ramsay fait l’éloge de sa fille Tilly et Nikita Kuzmin après sa sortie : » L’avenir est radieux «





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();