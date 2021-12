Malkin : Où dans le monde se trouve Tina Tchen, la facilitatrice de canulars ?

Jussie Smollett, la célébrité toxicomane, anti-blanc et anti-Trump qui a crié au loup, a été condamnée la semaine dernière pour cinq des six chefs d’accusation de conduite désordonnée après avoir faussement signalé à la police de Chicago qu’il avait été victime d’un crime haineux. dans les heures inférieures à zéro du matin du 29 janvier 2019.

Délectons-nous du comportement criminel d’un menteur hollywoodien. C’est plus rare que de repérer une paire de téléspectateurs redneck MAGA du drame télévisé noir libéral et anti-flic, « Empire », à 2 heures du matin dans le centre-ville de Chicago. MDR.

En parlant de qui, voici une mise à jour de dernière minute à perpétuité: les deux assaillants blancs conservateurs fantômes de Smollett – qui ont en quelque sorte reconnu l’acteur de la liste C et savait d’une manière ou d’une autre qu’il était gay et qu’il se trouvait en quelque sorte à porter un » nœud coulant » avec une sauce piquante bouteille remplie d’eau de Javel – sont toujours en liberté.

Les fugitifs fictifs ont suivi le chemin du « vrai » tueur de Nicole Simpson et Ron Goldman, les violeurs de gangs racistes qui ont agressé Tawana Brawley et le suprémaciste blanc qui a accroché cette poignée de porte – désolé, « nœud coulant » – dans le garage du pilote NASCAR Bubba Wallace . C’est plutôt encombré dans le théâtre libéral du racisme fabriqué. Je sais. Je documente le phénomène tordu depuis 30 ans, depuis mes jours dans le foyer de canulars de crimes haineux d’Oberlin College.

Mais il y a une extrémité libre importante, qui pend mollement comme la corde autour du cou de Smollett, qui mérite un examen plus approfondi : où dans le monde se trouve la fixatrice des Obamas à Chicago et la fangirl de Jussie, Tina Tchen ? Permettez-moi de vous rappeler qui est cet acteur de l’État-copain.

Deux mois après que Smollett et ses copains de culturisme ont joué leur attaque fantastique, les journalistes du Chicago Sun-Times ont découvert que le méga-bundle financier de la campagne Obama, Tina Tchen, s’était inséré dans l’enquête. Tchen a envoyé un texto au procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, trois jours seulement après l’incident « au nom de Jussie Smollett et de sa famille que je connais » pour exprimer ses « préoccupations ». Elle a suggéré que Foxx s’appuie sur le surintendant de la police de Chicago Eddie Johnson pour céder au FBI, et elle a partagé le numéro de téléphone portable d’un membre de la famille Smollett non identifié avec Foxx.

Foxx a répondu par SMS qu’elle avait fait comme demandé et que Johnson « allait faire la demande ». Le parent non identifié s’est réjoui: « OMG, ce serait une énorme victoire. »

Comme je l’ai signalé à l’époque, les liens entre Tchen et la famille Smollett sont profonds :

— La sœur de Tchen et Smollett, Jurnee Smollett-Bell, s’est réunie en mars 2018 à South by Southwest à Austin pour proclamer qu’« il n’y a pas de temps sans femmes de couleur ».

— En mai 2018, Tchen et Smollett-Bell sont de nouveau montés sur scène ensemble — main dans la main, collés à la hanche — au United State of Women Summit à Los Angeles (où l’ancienne patronne et copine de Tchen, Michelle Obama, a également apparu).

— Smollett-Bell et une autre sœur, Jazz Smollett-Warwell, ont travaillé pour les campagnes d’Obama en 2008 et 2012 et se sont portées volontaires comme substituts infatigables.

– Ma recherche dans les journaux des visiteurs de la Maison Blanche montre que Jurnee Smollett-Bell a rendu au moins une visite personnelle à « POTUS/FLOTUS » à leur résidence en mars 2013 alors que Tchen était le meilleur stratège des deux Obama.

Depuis que j’ai écrit « Culture of Corruption » en 2009, j’ai suivi les manœuvres politiques de Tchen dans l’État profond démocrate :

– Tchen a personnellement versé plus de 200 000 $ dans les coffres de la campagne présidentielle d’Obama de 2008 alors qu’il était un avocat de haut niveau à Skadden Arps.

— Tchen a été assistant spécial du président Obama, puis a succédé à Mme Obama en tant que chef de cabinet dans l’aile est.

– Tchen a dirigé le bureau de l’engagement public d’Obama à la Maison Blanche, dirigé par son amie de longue date de Chicago et sa collègue avocate d’entreprise/empaqueteuse Valerie Jarrett.

— Tchen a coordonné des célébrités hollywoodiennes pour promouvoir le programme de politique intérieure d’Obama par le biais du National Endowment for the Arts, subventionné par les contribuables.

– Tchen figurait sur la liste des journaux des visiteurs de la Maison Blanche en 2009, que j’ai examinés comme ayant rencontré le milliardaire radical de gauche George Soros, et comme l’a noté Joel Pollak de Breitbart, Soros a fait un don total de 408 000 $ à des super PAC soutenant les campagnes primaires et générales réussies de Foxx pour Cook procureur d’État du comté.

Il y a aussi un autre ensemble de problèmes connexes : que savaient les Obama et ont-ils incité Tchen à s’ingérer dans la folie de Smollett ? Souvenez-vous : Michelle Obama a accueilli Jussie Smollett lors d’un événement musical à la Maison Blanche en 2016 et a dansé avec lui sur scène lors d’un College Signing Day Event en 2018.

Je les considère tous comme des co-conspirateurs non inculpés de l’escroquerie Smollett. Et ils devraient payer.

Tchen a disparu de la vue du public depuis son fiasco avec le mouvement #MeToo. Elle a été forcée de démissionner du conseil d’administration en août après avoir été exposée pour avoir couvert l’ancien gouverneur de New York et accusé le harceleur sexuel Creepy Andrew Cuomo. Je l’ai contactée cette semaine pour commenter le verdict de Smollett et pour son avis juridique d’expert en tant qu’avocate de haut niveau sur les conséquences juridiques de l’aide et de l’encouragement à un imposteur condamné pour crime haineux. Pas de réponse.

J’ai le sentiment que j’attendrai plus longtemps que les victimes d’OJ Simpson pour une réponse.

Copyright 2021 Creators.com

