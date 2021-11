Mallard est une star de la « Duck Dynasty »

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Une autre semaine a également apporté une autre double élimination à The Masked Singer. Après les grandes révélations de la semaine dernière, l’épisode de ce soir, deux autres concurrents colorés ont fait leurs adieux. Le groupe B est monté sur scène, ce qui signifie que les nouvelles performances de Mallard, Caterpillar, Queen of Hearts et Banana Split étaient au centre de l’émission. Cependant, Mallard n’a pas pu se qualifier pour la finale. Faites défiler pour découvrir l’identité de cet oiseau (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Mallard était en fait le PDG de Duck Commander, Willie Robertson, qui est surtout connu pour son émission de télé-réalité Duck Dynasty. Contrairement à la plupart des concurrents de The Masked Singer, son costume correspond parfaitement à son identité. Il est le fils de Marsha Kay Robertson et du fondateur de Duck Commander, Phil Robertson. Sa femme est Korie Robertson, et ils ont six enfants ensemble, dont Sadie Robertson, ancienne de Dancing With the Stars.

Le départ de Mallard fait suite aux deux précédentes pertes en double élimination, Pepper (Natasha Bedingfield) et Jester (Johnny Rotten des Sex Pistols). Il y a deux semaines, nous avons perdu le nouveau venu Beach Ball, qui était en fait deux concurrents dans un même costume (les stars de la télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo). Auparavant, nous avons appris les identités de Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer of The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende R&B Toni Braxton), Octopus ( joueur de Los Angeles Laker Dwight Howard) et Mère Nature (actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.