Mallorca B bat Santa Catalina Atlético et obtient les trois points (0-2)

06/04/2021 à 00:28 CEST

le Majorque a remporté le Santa Catalina 0-2 lors du match organisé ce lundi au ils sont flo. le Athlétisme de Santa Catalina est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 4-1 lors du match précédent contre Sant Rafel et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Majorque B a remporté le Esporles à domicile 3-0 et l’a déjà fait aussi à domicile, contre le Athlétisme de Santa Catalina par 0-2. Après le résultat obtenu, l’équipe Palmesan est neuvième à la fin du match, tandis que le Majorque est cinquième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Majorque B, qui a ouvert le score grâce à un but de Galvez à la minute 10, concluant la première période avec un 0-1 sur la lumière.

En seconde période est venu le but de l’équipe Palmesan, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un autre but de Galvez, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément en 89, terminant le match sur un résultat final de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Athlétisme de Santa Catalina a donné accès à Oscar Vizcaino, Tomeu, Miguel, Lluis Triay et Pepo pour Policier, Précieux Osayande, Schwencke, Raul Villalonga et Simon Vidal, Pendant ce temps, il Majorque a donné accès à Bernard, Oscar Coll et Christian Makate pour Albin, Montalban et Luka Romero.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Santa Catalina (Jordi et Miguel), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec 32 points, l’équipe de Julian Robles était situé à la cinquième place du tableau, au lieu d’accéder à la deuxième phase de qualification à la phase finale de la deuxième division RFEF, tandis que l’équipe dirigée par Vaquer il a été placé en neuvième position avec 16 points, occupant une position d’accès à la Phase de Permanence en Troisième Division RFEF, à l’issue du duel.

Le lendemain, l’équipe Palmesan jouera dans leur stade contre le Formentera, Pendant ce temps, il Majorque B cherchera la victoire loin de chez lui contre lui Binissalem.

Fiche techniqueAthlétisme de Santa Catalina:Enrique, Hermelo, Schwencke (Miguel, min.51), Alorda, Precious Osayande (Tomeu, min.45), m, Simon Vidal (Pepo, min.68), Bobby (Oscar Vizcaino, min.45), Victor, Raul Villalonga (Lluis Triay, min.64) et JordiMajorque B:Riquelme, Martin, Marc, Fran, Quintana, Alonso, Albin (Bernardo, min 75), Luka Romero (Cristian Makate, min 89), Galvez, Montalbán (Óscar Coll, min 75) et Javier LlabresStade:ils sont floButs:Galvez (0-1, min.10) et Galvez (0-2, min.89)