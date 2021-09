Mally Mall se rend après le refus de sa demande de pousser la peine de prison

Mall Mall a reçu le message du juge haut et fort … TMZ a appris qu’il s’était déjà rendu au gouvernement fédéral après que son ultime effort pour retarder sa peine de prison ait été abattu devant le tribunal.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, un juge a déclaré que le producteur de hip-hop n’avait expliqué aucune raison pour laquelle son problème de santé ne pouvait pas être traité de manière adéquate pendant qu’il était derrière les barreaux.

Le juge a déclaré que Mally n’avait pas démontré qu’il ne pouvait pas obtenir un scanner ou une biopsie de la division des services de santé de la prison. Rappelez-vous, il dit avoir découvert une masse sur sa cuisse qui pourrait potentiellement être cancéreuse.

Dans sa réponse à la demande de Mally reporter, la juge a déclaré qu’elle n’aurait “plus aucune tactique de retard sans fondement”. Traduction – si vous en avez besoin, obtenez-le pendant que vous faites du temps.

Alors, Mally s’est rendu à l’établissement correctionnel fédéral de Sheridan, dans l’Oregon. Sa date de sortie est actuellement prévue pour le 15 décembre 2023. Mally plaider coupable fin 2019 à diriger un service de prostitution illégale pendant plus de 12 ans.

Les autorités ont déclaré qu’il possédait, exploitait et gérait plusieurs de ces types d’entreprises dans le comté de Clark, au Nevada.

L’avocat du producteur, Steve Sadow, raconte TMZ … “Mally Mall au cours des dernières années avait consacré sa vie à la musique et à aider les gens. Il a pleinement reconnu l’erreur dans ses manières et a fait tout son possible pour essayer de se racheter. Il a l’intention de prendre profiter pleinement de chacun des programmes offerts par le Federal Bureau of Prisons.”