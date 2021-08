Malmö, à dix, se défend du but derrière pour remporter une victoire remarquable sur les Rangers alors que le rêve de Steven Gerrard en Ligue des champions masculine se termine en lambeaux

in

Les Rangers se sont retirés de la Ligue des champions après que Malmö soit revenu de l’arrière pour sceller une victoire globale de 4-2 sur les champions écossais dans leur match de barrage du troisième tour.

La frappe d’Alfredo Morelos en première mi-temps et l’expulsion de Bonke Innocent avant la pause semblaient envoyer le Gers au tour suivant avant que les Suédois ne produisent un revirement étonnant à Ibrox.

Le rêve de la Ligue des champions est terminé pour les Rangers

Deux buts de l’attaquant Antonio Colak en début de seconde période ont offert à Malmö une victoire qui devrait embarrasser les hommes de Gerrard, dont les espoirs d’atteindre les lucratives phases de groupes étaient perdus.

La défaite 1-0 de samedi contre Dundee United en Premiership à Tannadice samedi signifie que les Rangers ont perdu trois matchs de suite.

Ils affronteront le Kazakhstan Kairat Almaty ou les champions arméniens Alashkert lors des barrages de la Ligue Europa.

Le vacarme constant à l’intérieur d’un Ibrox bondé a atteint un crescendo lorsque Kent a lancé un centre de la gauche et Morelos a frappé le ballon devant le gardien de Malmö Johan Dahlin avec ce qui ressemblait à son dos ou à son épaule.

Le but de Morelos en première mi-temps n’a rien compté

Les visiteurs sont sortis de leur coquille vers la fin de la première mi-temps, mais quelques secondes avant la pause, Innocent a écopé d’un deuxième carton jaune de l’arbitre Slavko Vincic pour une faute sur le défenseur gersois Connor Goldson, une décision qui s’est avérée dure.

Malmo a donné le match aux Rangers au début de la seconde mi-temps et Colak, qui a raté une tête en première mi-temps, a été clinique à la 53e minute lorsqu’il a été mis en place par Veljko Birmancevic, tirant sur Allan McGregor sous l’angle.

Et quatre minutes plus tard, il a réussi une remise en jeu, a dépassé Leon Balogun et a percé un entraînement bas à 16 mètres.

Malmö se défend désespérément sous le siège.

Morelos a eu un tir bloqué puis il a tiré large et il y a eu plusieurs autres tentatives qui ont échoué avant que l’équipe de Gerrard ne manque d’inspiration, d’espoir, puis de temps avant que les huées ne retentissent autour d’Ibrox.