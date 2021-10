Malmö, test contre la fatigue de Chelsea

19/10/2021 à 21:01 CEST

X. Serrano

Les temps récents ont humanisé le Chelsea. L’équipe « bleue » continue d’être l’une des équipes les plus redoutables du continent, une candidate ferme pour revalider la Ligue des champions remportée l’an dernier, mais accuse l’accumulation d’efforts. & rdquor; Je pense qu’on manque un peu de forme physique et d’enthousiasme & rdquor;, a-t-il reconnu Thomas tuchel lors de la conférence de presse précédant le match de mercredi contre le Malmö.

Pour le sélectionneur allemand, le ralentissement relatif de l’équipe est dû, en grande partie, au calendrier. « On joue trop. Pas nous en tant que club, tous les footballeurs. Même s’il n’y a rien de nouveau & rdquor;, a analysé le préparateur, qui se dit « un amoureux de la qualité et non de la quantité & rdquor; ». Tuchel a reconnu que certains joueurs sont « fatigués mentalement & rdquor ; après la dernière pause internationale. Il a cité les cas de Jorginho, le maçon Monter et Romelu Lukaku; tous avec de grandes responsabilités avec leurs équipes nationales.

Sécheresse de Lukaku

Tuchel a eu un impact sur le cas de Lukaku. Après avoir marqué quatre buts lors de ses quatre premiers matchs en tant que « bleu », le Belge a six matchs sans voir un but. « Il a trop joué. C’est un grand compétiteur. Il veut tout gagner et cela signifie beaucoup pour lui de jouer pour son pays. Il le prend très au sérieux et met beaucoup de pression sur & rdquor;, a déclaré l’Allemand, notant l’usure supplémentaire que l’Euro et la Ligue des Nations ont apportée.

Même sans les objectifs de Lukaku, l’équipe londonienne mène la Premier League avec six victoires et une seule défaite (au minimum et contre City) en huit matchs. Signe de sa richesse en vertus. Parmi les plus importantes, la fiabilité défensive. Edouard Mendy, sauveur ce week-end contre Brentford, est l’un des gardiens les plus fiables d’Europe. Sans surprise, Chelsea est, avec trois buts (les mêmes que City, Naples et Séville) l’équipe avec le moins de buts dans les cinq grands championnats européens.

De plus, ‘Sky Sports’ a confirmé ce mardi que Tuchel récupérer pour le duel de ce soir Thiago Silva et Antoine Rudiger, tous deux absents ce week-end. En effet, les blessés Christian Pulisique c’est la seule victime confirmée.

Bien que Chelsea semble destiné à disputer la direction du groupe avec la Juve, la vérité est que les « bleus » sont deuxièmes à égalité de points avec le Zenit, troisième. Après être tombés à Turin, ceux de Tuchel ils doivent tout gagner pour s’assurer la première place. Une tâche qui commence avant les modestes Malmö, bas. Tuchel a lancé un appel à ne pas sous-estimer les Suédois, car « ils peuvent nous blesser à tout moment si nous perdons notre concentration & rdquor ;.

Les files d’attente probables

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Mount, M. Alonso ; Lukaku et Werner.

Malmö: Dahlin; Moisander, Brorsson, Nielsen; Larsson, Rakip, Innocent, Christiansen, Berget ; Birmancevic et Colak.