Malmö, vitrine pour Chelsea

01/01/2021 à 21:54 CET

X. Serrano

Les Chelsea re-carburer. Après avoir enchaîné les deux seules défaites à ce jour cette année fin septembre, face à la Ville en Premier et contre la Juve en Ligue des champions, l’équipe « bleue » a remporté six victoires toutes compétitions confondues. Ce mardi, les élèves de Thomas Tuchel ils voyagent en Suède pour se mesurer aux humbles Malmö, dernier du groupe sans points ni buts en faveur.

Rien de moins qu’une victoire pour les Londoniens, qui ont gagné 4-0 à Stamford Bridge il y a deux semaines, sera une surprise majeure. Mais malgré la différence de niveau, l’équipe anglaise devra affronter quatre défaites sensibles.

Tuchel a confirmé ce lundi lors d’une conférence de presse que Monture maçon Il ne sera pas disponible pour le jeu mardi en raison d’une maladie qui, comme précisé, « n’est pas le coronavirus & rdquor;. L’international anglais rejoint ainsi le bilan déjà confirmé des blessés Romelu lukaku, Timo Werner et Matthieu Kovacic. De même, l’entraîneur allemand récupère Christian Pulisique, a déjà surmonté sa blessure à la cheville.

Hudson-Odoi comme paradigme

Si il Chelsea a continué à gagner malgré l’accumulation des blessures a été, dans une large mesure, par le niveau élevé des remplaçants habituels. Parmi eux se distingue Callum Hudson-Odoi. L’équipe de jeunes « bleue », qui a demandé cet été à être transférée faute de minutes, a débuté trois des quatre derniers matches de championnat.

« Nous ne le laissons pas partir car nous construisons une équipe et il est une pièce de ce puzzle & rdquor ;, a déclaré hier un Tuchel ce qui a affecté la force mentale de son joueur : « Pour obtenir un poste dans cette équipe, il faut abandonner. Callum le fait. Il est important que vous restiez cohérent, ayez faim et continuiez à progresser& rdquor ;.

Hudson-Odoi a des options pour rester comme partant dans un attaquant qui compléterait Hakim Ziyech et Kai Havertz comme un homme plus avancé. De même, et bien qu’un changement radical de la programmation ne soit pas attendu, Tuchel pourrait donner accès à des joueurs avec moins de charge de minutes comme le jeune défenseur central Trévoh Chaloba ou le milieu de terrain Rubén Loftus-joue.

Tuchel Il a également envoyé un message à ses hommes pour éviter les excès de détente : « Peut-être que Malmö a besoin d’une performance extraordinaire. [para ganar], mais s’y préparera. N’importe quelle équipe de votre niveau peut le faire, alors nous devons être préparés, humbles et respectueux car tout peut arriver& rdquor ;.

Les files d’attente probables

Malmö: Dahlin; Larsson, Moisander, Ahmedhodzic, Brorsson, Olsson; Rakip, Innocent, Christiansen ; Birmancevic et Colak.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Chalobah; James, Jorginho, Loftus-Cheek, M. Alonso; Ziyech, Havertz et Hudson-Odoi.