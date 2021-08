Malone Souliers annonce la sortie de la collaboration de chaussures ‘Bridgerton’

Attention, fans de Bridgerton : si vous n’avez pas réussi à attraper une robe de sieste très convoitée de Hill House Home inspirée de l’émission Netflix et Shondaland (elles ont été vendues sur le site de Phenomenal Woman en, par exemple, 0,02 seconde la semaine dernière), alors vous êtes avec de la chance. La marque de chaussures Malone Souliers, conçue par Mary Alice Malone, a annoncé mardi la sortie d’une collection de chaussures Bridgerton.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de lancement spécifique ou d’images des créations pour l’instant, dans une publication Instagram, il est dit de s’attendre à « des jacquards complexes, des satins chatoyants, des plumes à plumes dramatiques et des embellissements dignes d’une balle, dans un style pour les hommes et les femmes qui réinventent le sinueux formes des silhouettes signature de Malone Souliers. » Cue les ooohs et aaahs.

“[Bridgerton] revisite le passé avec un sentiment de révolution et de joie, ce qui est exactement la façon dont j’aborde la fabrication de chaussures », a déclaré Malone dans un communiqué de presse. . Mais cela s’est aussi senti comme un ajustement si naturel. »

Netflix

Si vous avez besoin d’un aperçu sur l’étiquette de la chaussure, elle a été créée en 2014, et sa chaussure signature “Maureen” est née un an plus tard. Le design à deux bretelles est immédiatement reconnaissable et tellement chic ; De plus, vous pouvez totalement imaginer les styles existant à l’époque Régence de la série. Oui, les chaussures sont chères, mais si vous êtes à la recherche de tout ce qui s’inspire de Bridgerton, il n’y a aucun mal à les vérifier une fois qu’elles sont tombées. Et s’il vous arrive de faire des folies sur une paire, eh bien, vous le méritez ! Cette histoire sera mise à jour avec plus de détails et d’images une fois qu’elles seront disponibles, mais en attendant, laissez libre cours à votre imagination … et n’hésitez pas à parcourir quelques paires du créateur ci-dessous.

Chaussures plates à bout pointu en cuir métallisé Maureen

MALONE SOULIERS net-a-porter.com

575,00 $

Claquettes Perla 10 en cuir métallisé bicolore

MALONE SOULIERS net-a-porter.com

595,00 $

Mules Maureen 100mm

Malone Souliers farfetch.com

625,00 $

Mules en osier Missy

Malone Souliers farfetch.com

531,00 $

Lauren Adhav Rédactrice de mode associée Je suis la rédactrice de mode associée de Cosmopolitan et j’écris sur toutes les tendances, les grands moments de la mode des célébrités et pourquoi les jeans à jambe large sont fondamentalement les meilleurs.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io