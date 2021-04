Maluma crée une collection de mode pour la maison parisienne exclusive Balmain – El Sol de México

L’auteur-compositeur-interprète colombien Maluma est devenu lundi le premier artiste latin, et le deuxième au monde, à annoncer qu’il a conçu une ligne de vêtements en édition limitée en collaboration avec la maison de haute couture parisienne Balmain.

Avec «Maluma X Balmain», l’artiste de 27 ans suit la star américaine Beyoncé, qui a lancé en 2018 sa collection avec la maison parisienne exclusive et inspirée par les créations de ses présentations au festival emblématique de Coachella.

Dans le cas de Maluma, sa collection s’inspire du Miami des années 90 et fusionne l’esthétique du colombien avec celle du directeur créatif de Balmain, le créateur français Olivier Rousteing, le musicien et la maison de couture ont rapporté ce lundi.

La collection 10 pièces est désormais disponible sur le site Balmain et peut également être achetée à partir de jeudi dans les magasins de la maison de couture et dans ses espaces des boutiques de luxe Saks Fifth Avenue jusqu’à fin juin.

Les prix de la collection vont de 495 $ pour un t-shirt à 2 550 $, soit la valeur d’une veste de sport de style bombardier.

En outre, «Maluma X Balmain» comprend des chaussures en caoutchouc noir avec de l’or pour 1 150 $, un ensemble de shorts et une chemise pour 950 $ et 1 095, respectivement, par pièce, et un «blazer» noir à rayures blanches pour 2 295 $.

L’annonce consolide la relation qui s’est forgée entre les marques de luxe et de sport et les artistes du genre urbain en espagnol, qui a commencé par le parrainage de concerts et s’est poursuivie avec le parrainage de vêtements et de chaussures.

J Balvin et Bad Bunny ont tous deux sorti leurs propres modèles de chaussures de sport ces derniers mois.

Le premier a sorti ses chaussures de tennis «héritées», dans le modèle Air Jordan de Nike, et l’artiste portoricain a d’abord collaboré avec Crocs et a lancé il y a deux semaines un modèle avec Adidas.

En plus de cette initiative avec Balmain, Maluma a également annoncé une tournée internationale, qui débutera à Sacramento en septembre, et ce jeudi il se produira aux Latin American Music Awards, pour lesquels il a quatre nominations.