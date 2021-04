Maluma essaie-t-elle de séduire Kim Kardashian avec son sourire?

Kim Kardashian profite de sa vie de célibataire et maintenant elle a été vue avec l’artiste colombienne la plus en vue du moment: Maluma.

Kim Kardashian ne cède pas sans avoir quelque chose de sûr, la femme d’affaires et mondaine a toujours pris soin de chacune de ses décisions et apparitions et maintenant elle a été vue avec Maluma.

L’influenceur en instance de divorce et le Colombien bavardaient de manière très agréable et quelque peu coquette lors de la soirée d’ouverture du Goodtime Hotel à Miami.

Parallèlement à l’ouverture de la salle, Pharell Williams et David Grutman ont organisé l’ouverture de la saison Inter Miami juste là, fondée par David Beckham.

Entre les rires et trop de sourires, des étincelles ont peut-être sauté entre Kim et Maluma, ce qui ne serait pas surprenant étant donné qu’ils ont tous les deux des intérêts communs.

En plus d’être restés ensemble pendant la nuit, il était frappant qu’ils n’aient pas de compagnons qui pourraient nuire à leur éventuel moment d’attraction.

Comme si cela ne suffisait pas, Maluma est venu à la fête avec Buda, son chien Doberman qui l’a également accompagné lors de séances photo, comme si c’était un signe que cette nuit-là, il était prêt à jeter les chiens.

Les autres célébrités présentes à la fête étaient Lele Pons, qui a attiré l’attention avec une vidéo déroutante dans laquelle il semblait se marier, mais c’était une blague.

Anitta, qui après avoir souffert de Covid-19, a réussi à être présente à la cérémonie des Latin American Music Awards une fois rétablie.

Et Becky G, qui a récemment annoncé qu’elle sortira un autre single avec Natti Natasha, cherchant à reproduire le succès qu’ils ont eu avec «Sin Pijama».