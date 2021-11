Maluma et JLo s’embrassent dans la bande-annonce de Marry Me

La bande-annonce montre comment Kat prend un tournant inattendu dans sa vie en épousant Charlie, un étranger qui choisit dans la foule pour remplacer Bastian. « On m’a dit que 20 millions de personnes sont censées voir comment nous prenons nos votes ce soir. Ils disent que si vous voulez quelque chose de différent, vous devez faire quelque chose de différent. Pourquoi pas? Oui. je t’épouserai« Il dit directement au personnage d’Owen Wilson, qui tient une pancarte avec la légende : » Marry Me.

L’histoire n’est pas seulement pleine de moments romantiques, mais a aussi un touche d’humour qu’au moins ça te fera sourire et beaucoup de musique de J.Lo et Maluma. De plus, il montre de grands moments de mode avec J.Lo, qui porte une robe de mariée bustier avec une coupe princesse, des applications de perles de couleur bronze et un voile assorti. Ainsi que des looks exagérés et pleins de paillettes.