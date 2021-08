Maluma et Justin Quiles ont uni leurs forces pour chanter le chagrin dans ‘La Botella’

Les artistes de Reggaeton ont présenté la chanson qui marque le lancement du nouvel album de Quiles.

Maluma continue de défendre son trône comme l’un des artistes les plus acclamés du genre urbain au niveau national et international et cette fois, il a rejoint Justin Quiles, le Portoricain qui est aux oreilles du monde depuis quelques années. Ce dernier a réussi à positionner ses chansons avec des millions et des millions de reproductions et à réaliser des collaborations avec les parents du genre. Cette fois, ils se sont tous les deux réunis pour chanter le chagrin.

C’est ainsi que les deux artistes ont présenté leur nouvelle chanson ‘La Botella’ un perreo intense qui chante au cœur brisé, aux relations ratées et à l’amour en général, la sortie très attendue survient après une série de succès mondiaux tels que ‘Loco’, dans The one impliquant l’artiste dominicain dembow, Chimbala, et les légendes du reggaeton, Zion & Lennox, une chanson festive qui a déjà accumulé 73,8 millions de reproductions dans le monde, a été certifiée 2x Platine en Espagne, actuellement n°8 en Latin Billboard Airplay, n°11 sur Latin Digital Ventes de chansons, n ° 19 sur Hot Latin Songs et n ° 6 sur Latin Rhythm Airplay Chart.

De plus, l’artiste a fait jouer “Jeans” avec plus de 282 millions de reproductions au total avec de multiples certifications telles que Platine aux États-Unis, Diamant au Chili, Platine en Espagne, 2x Platine en Argentine, 4x Platine au Pérou et 3x Platine au Mexique ; « Ponte Pa Mi » qui a accumulé 149 millions de reproductions cumulées et a été certifié Platine aux États-Unis, au Chili et en Argentine, 2x Platine au Pérou et Or au Mexique. Sa collaboration stellaire avec Daddy Yankee et El Alfa pour « Pam » a dépassé plus de 178 millions de vues depuis sa sortie et a été certifiée Platine aux États-Unis, en Colombie, au Pérou et au Chili et Double Platine en Espagne et au Mexique.

La portée mondiale de Quiles a eu un impact énorme, atteignant les palmarès de pays comme la Suisse, le Portugal, les Philippines et l’Italie, à tel point qu’elle se classe actuellement au 3e rang des pays de consommation avec son succès, car elle a réussi à devenir virale. sur TikTok ses sujets avec plus de 700 000 vidéos réalisées avec du son, et il se positionne en position numéro 1 des créations de contenu sur TikTok.

