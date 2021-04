Maluma et Ricky Martin sont poursuivis pour fraude présumée – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

En plus d’une renommée internationale, plusieurs collaborations musicales étant reconnues comme l’une des chanteuses les plus sexy de l’industrie, Maluma et Ricky Martin partagent maintenant autre chose: un procès.

Et c’est que les deux ont récemment été impliqués dans un scandale juridique, après qu’une femme argentine a engagé une procédure contre elle pour une fraude présumée dans la vente de bracelets, une entreprise dans laquelle elle a investi plus de 500 mille dollars.

Selon les informations présentées dans le programme Ventaneando, ladite entreprise a commencé avec la promotion, par Martin, de certains bracelets de charité, une initiative à laquelle le «Pretty Boy» se joindra plus tard; Cependant, malgré son fort investissement, la femme nommée Nora Mebel Kriegshaber n’a pas perçu les gains convenus.

C’est l’avocat de Mebel qui a parlé pour l’émission Azteca et a assuré que son client avait un contact direct avec les deux chanteurs, mais aucun d’eux ne voulait lui faire face: distrait, cette affaire avait mal tourné. Puis il propose de participer avec Maluma et Nora, en voyant les photos et les conversations, et finit par abandonner et donner plus d’argent », a-t-il déclaré au programme.

Désormais, tant le Portoricain que le Colombien doivent comparaître devant un tribunal espagnol et un tribunal argentin, pour prouver leur innocence ou déclarer à cet égard: «Ils devront comparaître sous forme physique ou électronique; ils devront se mettre à la disposition de la justice et donner les explications nécessaires », a ajouté l’avocat.

Il convient de noter que jusqu’à présent, ni Maluma ni Ricky Martin n’ont fait de déclaration à ce sujet; Et on ne sait pas si l’un des deux a déjà contacté ses avocats pour faire face à la bataille juridique qui l’attend.