Maluma exhibe sa petite amie comme cadeau de Noël

Hier soir le beau chanteuse Maluma montre son incroyable cadeau de Noël, se montrant plus amoureux que jamais et profitant de ces dates avec quelqu’un de très spécial pour lui.

Il ne fait aucun doute qu’à ces fêtes Noël, les surprises sont au coin de la rue.

Et ce fut le cas de Maluma, qui n’hésita pas à partager avec ses millions d’admirateurs l’arrivée du l’amour de sa vie.

C’est via son compte Instagram officiel que le célèbre joueur de reggaeton a partagé le moment émouvant.

Avec une photographie où ils apparaissent devant son luxueux sapin de Noël, qui était entouré de divers cadeaux, Maluma n’a pas hésité à prendre sa petite amie par la taille et à lui faire un énorme baiser, qui a été enregistré sur une belle carte postale.

C’est ainsi qu’avec la description : « Merci, Père Noël », l’interprète de ‘Hawaï’, a été agréablement surpris par l’arrivée de Susana Gómez, sa petite amie.

De plus, dans certaines de ses histoires, le Colombien a partagé quelques détails de son dîner de Noël sophistiqué et élégant, qui comprenait divers desserts, des fruits et une décoration de Noël extravagante.

Enfin, dans la dernière de ses stories, le chanteur a souhaité de joyeuses fêtes à ses millions d’admirateurs, fans, amis et famille.

Joyeux Noël, nous vous aimons, bonne santé, passez un bon moment avec les vôtres », a-t-il partagé.

La photo a été partagée il y a plus de 20 heures et a jusqu’à présent plus de 2 millions de likes de ses abonnés et des commentaires sans fin où ils lui souhaitent le meilleur.

En revanche, jusqu’à présent, on savait peu ou rien de la nouvelle relation du chanteur colombien Maluma.

Cependant, depuis plusieurs mois, elle a déjà un visage et en fait, c’est elle-même qui a décidé de déclencher l’affaire et pour cette raison, elle a publié une série d’images sur ses réseaux sociaux.

La vérité est que cela n’a rien à voir avec son ex-petite amie Natalia Barúlich, car sans aucun doute elle est totalement différente, un changement radical mais très dans son style.

A noter que Susana est loin du profil d’une petite amie célèbre, car elle est architecte et ne se consacre à aucun métier artistique, sans doute un point que la chanteuse colombienne a dû aimer franchir le pas, puisque il est fort probable que vous vous sentiez ainsi mieux dans votre relation.