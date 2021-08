Maluma promet la tournée “la plus sûre” du nouveau monde post-pandémique et demande à ses fans de se faire vacciner

La prochaine tournée “Papi Juanchu Maluma Word Tour”, de l’artiste colombien Maluma, est la plus ambitieuse et “sûre” de la nouvelle ère post-pandémique, a déclaré l’artiste populaire, qui a à son tour invité ses fans à se faire vacciner contre COVID-19 .

“Nous préparons un spectacle totalement créé pour répondre aux mesures nécessaires pour garder le public en bonne santé et pouvoir poursuivre nos plans», a indiqué Maluma de la FTX Arena, à Miami, où l’un des 30 concerts de la tournée.

« Il est important qu’ils viennent vaccinés», a-t-il souligné.

Afin de créer une expérience « sûre », l’artiste et son équipe ont conçu une scène qui sera installée au centre des lieux où il chantera, qui incluent également le légendaire Madison Square Garden à New York et The Forum à Los Angèle.

« C’est une configuration parfaite qui nous permet de tout régler, cela dépend de ce qui se passe.o », a-t-il déclaré, alors qu’ils attendent la nécessité de reprendre certaines restrictions pour contenir les infections à coronavirus. Compte tenu de ce qui se passe avec l’augmentation des cas, “nous restons connectés avec l’équipe et très en attente”, a-t-il ajouté.

Cependant, il reste convaincu que le moment est venu de faire des spectacles vivants »,avec des bisous sur scène et tout “.

“Bien sûr, uniquement aux fans qui peuvent montrer qu’ils sont vaccinés», a-t-il souligné.

“Depuis que tout cela a commencé, j’ai sorti deux albums et je désespère de chanter les chansons avec les gens”, a-t-il déclaré, en rapport avec les albums “Papi Juancho” (2020) et “7 Days in Jamaica” (2021).

Le premier contient son tube “Hawaii”, l’un des plus importants de sa carrière et qui a fait ses débuts à la première place de la liste mondiale Billboard 200, des chansons les plus populaires dans le monde, à l’exception des États-Unis.

Par ailleurs, il présentera officiellement sa nouvelle chanson « Sobrio », une ballade urbaine composée par Maluma, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andrés Lima et Lenin Yorney Palacios, dont la vidéo a récolté 37 millions de vues en trois semaines.

Entre les répétitions et la Grosse PommeMaluma se lance dans une tournée de 30 concerts (Instagram : @Maluma)

Les organisateurs du concert historique de Central Park “We Love New York: The Homecoming Concert” ont annoncé que Le Colombien est le seul Latino inclus dans le groupe de superstars qui célébrera la renaissance de la Grosse Pomme.

Parmi les autres artistes invités à chanter le 21 août figurent Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Kenny “Babyface” Edmonds, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King , Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, Journey, Jon Batiste, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Carlos Santana et Rob Thomas. Le concert sera diffusé sur CNN.

“New York représente beaucoup de belles choses pour moi. En fait, c’est là que j’ai tourné mon premier film et je suis reconnaissant qu’ils m’aient invité à célébrer avec eux.“Maluma a indiqué en référence à” Marry Me “, le film dans lequel il joue avec Jennifer López et Owen Wilson, qui sortira l’année prochaine.

C’est l’une des rares activités que vous aurez d’ici le début de la visite dans la ville californienne de Sacramento. “Pour faire le type de spectacle que nous concevons, il faut beaucoup répéter et être très en forme”, a-t-il expliqué.

“Quand je suis en tournée, je me vois et je me traite comme un athlète de haut niveau, et c’est comme ça que je prends soin de moi”, a-t-il révélé.

Dans « 11:11 », sa précédente tournée, plus qu’un concert, Maluma a offert un grand spectacle dans lequel il a fusionné des chorégraphies compliquées, des costumes audacieux et de courts documentaires avec ses tubes.

L’artiste a dû suspendre cette tournée en mars 2020, alors que la partie européenne allait commencer. Pourtant, selon les chiffres de la firme Boxscore, qui compile les revenus des tournées de concerts, Maluma a récolté 23 millions de dollars sur les 36 dates qu’il a réussi à boucler. Le prix moyen du billet pour “11:11” était de 90 $.

Le coût des billets pour la visite varie de 40 à 240 dollars et la première étape s’étendra aux principales villes des États-Unis.

Bien qu’il ait refusé de donner des noms ou des dates, Maluma a confirmé qu’il sortira bientôt de nouvelles chansons, qui feront partie de son prochain album, dont le premier single est « Sobrio ».

L’artiste a indiqué qu’à ce stade, il explorera plus profondément son côté le plus romantique, “Bien que ce soit un équilibre que j’essaie toujours de maintenir, car bien que je veuille raconter toutes sortes d’histoires d’amour avec mes chansons, j’aime aussi beaucoup les thèmes urbains, bien urbains”.

Source : Infobae