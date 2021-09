Maluma répond enfin aux rumeurs de romance avec Kim Kardashian

in

Désolé, les espoirs de Kim-luma : Maluma et Kim Kardashian ne sont rien de plus que de « bons amis ».

Après des mois de spéculations selon lesquelles les deux sortaient ensemble après la séparation de la star de télé-réalité de son ex Kanye ouest, le chanteur colombien a précisé la nature de leur étroite amitié dans une récente interview accordée à L’Officiel Hommes.

Admettant qu’il ne savait pas d’où provenaient les rumeurs de romance à l’origine, le musicien a déclaré au média qu’il avait rencontré pour la première fois Kim et sa sœur. Kourtney kardashian au défilé Dior Homme Automne 2020 à Miami en décembre 2019.

“Les gens ont juste commencé à en parler”, ai-je partagé. “Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à lui demander ça. Peut-être parce qu’elle allait divorcer et tout, tu sais ? Mais non, nous sommes de bons amis.” En ce qui concerne la position actuelle du couple, Maluma a poursuivi: “Nous ne parlons pas souvent, mais oui, nous sommes de bons amis et nous souhaitons toujours le meilleur l’un pour l’autre.”

La maman de quatre enfants a également abordé les rumeurs de rencontres lors de la réunion spéciale de L’incroyable famille Kardashian en juin lorsque l’hôte Andy Cohen a demandé si les deux sortaient ensemble et elle a dit non, ce sont juste des amis.