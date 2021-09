Maluma révèle la signification particulière de son look au gala du Met

Le bon accessoire peut amener une tenue à un tout autre niveau, et celui Maluma portait au gala du Met 2021 le lundi 7 septembre. C’est exactement ce que j’ai fait.

La chanteuse de 27 ans est arrivée au Metropolitan Museum of Art de New York vêtue d’une tenue Versace brûlante et d’un gant orné de bijoux très significatif.

“Nous avons ce gant qui dit ‘Papi Juancho.’ C’est le nom de mon album”, ai-je expliqué à E! Nouvelles. “Ensuite, nous avons ‘Maluma’ ici, des étoiles. Vous savez, c’est comme plein de rêves. C’est une poignée de rêves.”

Maluma a été rejoint par Donatelle versace pour l’événement et a félicité la créatrice, qualifiant le look d'”incroyable” et la surnommant “la plus grande”.

Le thème du Met Gala de cette année était « En Amérique : un lexique de la mode ». Le grand événement a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, et Maluma était ravi de revenir pour la plus grande soirée de la mode.