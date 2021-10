Maluma sur le point de perdre la vie à cause d’un accident d’avion | Instagram

Apparemment le célèbre chanteur Maluma aurait pu perdre la vie avant un concert, ce qui aurait sans doute été extrêmement dévastateur, puisque cette mésaventure s’est produite alors qu’il volait en hélicoptère.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines, Maluma a surpris sa famille avec un voyage en hélicoptère par New York et maintenant c’est le chanteur qui a annoncé qu’il était sur le point de perdre la vie dans un accident d’avion, avant un concert.

Lors de son concert à Orlando, en Floride, le reggaeton a fait savoir à tous ses followers que cette tournée aurait pu être annulée car il a subi un grave accident avant le concert qui a même mis sa vie en danger.

Tel a été l’impact de l’événement qu’a eu le chanteur, qui s’est produit dans l’État de Géorgie, qu’après la mésaventure, l’interprète de ‘Hawaii’ a avoué à tous ses followers qu’il pourrait perdre la vie dans un accident d’avion.

Avant de venir ici à Orlando (il y a eu) un accident impliquant un avion avant le mien, dont, malheureusement, tous les passagers sont morts », a révélé le chanteur en plein concert, laissant tous ses fans surpris.

De cette façon, j’indique que j’espérais qu’il n’était pas trop tard pour leur dire combien je les aimais et leur ai demandé de suivre également ce conseil, car si vous avez cette personne que vous aimez tant, dites-lui à ce moment combien vous aimez lui, serre-le dans ses bras, car peut-être demain il sera trop tard.

Je suis ici aujourd’hui, devant vous, Dieu merci. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu, aux dieux ou quoi que ce soit, mais je suis définitivement ici avec vous aujourd’hui, grâce à l’homme d’en haut », a-t-il conclu.

Juan Luis Londoño Arias, connu sous son nom de scène Maluma, est devenu célèbre dans son pays natal en 2011, grâce aux singles « Farandulera », « Obsesión » et « La temperature » ; et avec « Carnaval » dans le reste de l’Amérique latine.

Son premier album, Magia, a connu un succès commercial en Colombie et, un an plus tard, a été nominé pour un Latin Grammy du meilleur nouvel artiste.

En 2015, il a sorti son deuxième album studio, Pretty Boy, Dirty Boy, qui est entré en numéro un sur la liste principale des albums latins de Billboard, et se compose des singles « Borró cassette », « El loser » et « Sin contract ».

En 2014 et 2015, il a été juge et entraîneur à La voz Kids et en octobre 2015, sa première ligne de vêtements a été lancée.

En février 2016, il a participé à la cérémonie des Lo Nuestro Awards du réseau américain Univisión, l’une de ses performances live les plus importantes, où avec J Balvin il a interprété la chanson Pa ‘Mayté en hommage au Colombien Carlos Vives et aussi le single » Depuis cette nuit », dans laquelle il collabore avec la chanteuse mexicaine Thalía.

Après le succès du single et du live, Maluma a commencé à être considéré par la critique spécialisée comme l’un des artistes de la « musique urbaine au plus grand impact » en Amérique latine.