Maluma tombe en dansant

in

Immédiatement, plusieurs de ses followers ont assuré que sa chute n’était que pour faire la vidéo et promouvoir la chanson, mais Maluma n’a pas voulu rester silencieux et a répondu dans sa propre publication, laissant entendre que son accident était réel.

“Haha, ils pensent que ce n’était plus pour la vidéo”, a-t-il déclaré sur Instagram. Même le producteur et compositeur Edgar Barrera a défendu Maluma contre ceux qui prétendent que la chute a été truquée. “Je suis témoin que cette chute était plus réelle que Madrid”, a déclaré Barrera.

En ce qui concerne sa prochaine tournée mondiale Papi Juancho Maluma, Maluma a souligné qu’il s’agissait de la plus ambitieuse et “sûre” de la nouvelle ère post-pandémique. “Nous préparons un spectacle totalement créé pour répondre aux mesures nécessaires pour garder le public en bonne santé et pour pouvoir aller de l’avant avec nos projets”, a-t-il déclaré depuis la FTX Arena de Miami, où l’un des 30 concerts du tournée aura lieu.