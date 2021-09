“Malverde, The Patron Saint”: Date et heure d’ouverture

Telemundo Tout ce que vous devez savoir sur la première de « Malverde, El Santo Patrón » sur Telemundo.

Il ne reste que quelques heures avant la première de « Malverde, El Santo Patrón », un mélodrame mettant en vedette l’acteur et chanteur mexicain Pedro Fernández. La série sera diffusée sur Telemundo à partir d’aujourd’hui, le mardi 28 septembre, à 22 h 00 HE.

Le casting de la série comprend également Carolina Miranda (Señora Acero, Who Killed Sara) et Mark Tacher (La Reina del Sur 2, Papá a toda Madre), avec Alejandro Nones (La Piloto, Who Killed Sara). ), Luis Felipe Tovar (El Recluso, Le Mexicain) et Isabella Castillo (El Señor de los Cielos, El Recluso).

Basée sur des faits réels, la production électrisante est centrée sur la vie de Jesus Malverde, devenu une figure légendaire, défenseur du peuple, des innocents et des dépossédés. Remplie d’action et de romance, et accentuée par des costumes majestueux du XIXe siècle, cette histoire inédite emmènera le public dans un voyage dans le temps en découvrant qui était l’homme derrière la légende et s’il était vraiment un saint ou un bandit.

Bande-annonce officielle de Malverde | Malverde : Le Saint Patron | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Bande annonce officielle. L’histoire d’un homme qui a secoué une nation et est devenu une légende. Malverde: El Santo Patrón sera présenté en avant-première le mardi 28 septembre à 22 h / 9 h sur Telemundo. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TelemundoYTChannel Malverde : Le Saint Patron Nombreuses sont les histoires qui sont racontées sur Jésus… 2021-08-25T15 : 59 : 46Z

Le casting de la série est complété par Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo et Lagons Kenneth.

Créé par Luis Zelkowicz (El Señor de los Cielos, El Chema), Malverde: El Santo Patrón est une production originale de Telemundo Global Studios, sous la direction de Carlos Bolado, Miguel Varoni et Sergio Osorio. Marcos Santana, Karen Barroeta et David Posada sont producteurs exécutifs.

Ce que vous devez savoir sur la première de « Malverde : El Santo Patrón » sur Telemundo :

Aperçu exclusif de Malverde : Le Saint Patron | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Don Juan, le justicier, l’homme qui a tout donné pour son peuple. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TelemundoYTChannel Malverde : le saint patron À l’âge de six ans, Jesús Juarez (Malverde) est témoin de la façon dont les fédéraux tirent sur son père, commandé par Herminio Quiñones, un jeune militaire homme d’origine espagnole contre qui Malverde… 2021-09-11T14:59:45Z

JOUR DE PREMIÈRE : Mardi 28 septembre 2021

HEURE DE TRANSMISSION: 22h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Telemundo, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Du lundi au vendredi à 22h00, heure de l’Est.

SUR QUOI L’HISTOIRE EST CENTRÉE : Basée sur des faits réels, la production électrisante est centrée sur la vie de Jesus Malverde, devenu une figure légendaire, défenseur du peuple, des innocents et des dépossédés.

PROTAGONISTES: L’acteur et chanteur mexicain Pedro Fernández.

DISTRIBUTION STAR : Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones, Luis Felipe Tovar et Isabella Castillo.

DISTRIBUTION GÉNÉRALE : Ivonne Montero, Sofía Castro, Miguel de Miguel, Ramón Medina, Alan Slim, Claudio Roca, Mariaca Semprún, María del Carmen Félix, Adrián Makala, Candela Márquez, Humberto Elizondo, Salvador Sánchez, Lukas Urkijo et Kenneth Lagunes.

PRODUCTION: La série télévisée a été produite par Telemundo Global Studios.

COMMENT REGARDER LA SÉRIE EN LIGNE : Les épisodes de “Malverde: El Santo Patron” seront disponibles sur l’application Telemundo, un outil entièrement gratuit pour les appareils Android et iOS.

O LES ENREGISTREMENTS ONT ÉTÉ RÉALISÉS : Les enregistrements de la série de la période Telemundo ont été réalisés entièrement sur le territoire mexicain.

« Malverde : El Santo Patron » est la première série d’époque de la programmation du réseau Telemundo, un projet télévisuel ambitieux qui promet de plonger les téléspectateurs dans une expérience unique.